ЦБ собирается создать Фонд поддержки банковского сектора

Речь идет о новых нормативах — Н6.1 и Н30.1, которые позволят банкам принимать несколько более высокий риск по высоконадежным заемщикам при наличии запаса капитала в сравнении с Н6 (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н30 (планируемый норматив концентрации кредитного риска на одного или группу связанных контрагентов для СЗКО).
«Оранжевая» зона — это зона значений новых нормативов между сигнальным и максимально допустимым уровнями (от 25% до 40%). Попадание в «оранжевую» зону по нормативу концентрации потребует от банков дополнительных отчислений в фонд обязательного страхования вкладов или ФПБС. По предварительной оценке, ставка отчислений может составить около 1,5−2,5% в год от размера превышения риска.
Задача ФПБС будет состоять в том, «чтобы контролировать и покрывать существующие избыточные кредитные риски, способствуя (экономически через платность поручительств) их постепенному снижению», поясняют в ЦБ.
Источниками наполнения ФПБС, помимо отчислений банков за нахождение в «оранжевой» зоне, будет и плата за поручительства, предоставляемые самим фондом. Целевой объем капитала ФПБС оценивается в размере 500 млрд руб. «Если в фонд будет ежегодно направляться по 30−50 млрд руб., при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится 150−250 млрд руб. собственного капитала к концу 2030 года», — ожидают в ЦБ.
Фонд может заработать не ранее 2026 года, поскольку в 2025 году ожидается внесение изменения в действующее законодательство, с датой вступления закона в силу с 2026 года.
Подробнее о выводах обзора ЦБ — в материале «Банк России разбавляет концентрацию».