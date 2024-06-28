ЦБ собирается создать Фонд поддержки банковского сектора

Речь идет о новых нормативах — Н6.1 и Н30.1, которые позволят банкам принимать несколько более высокий риск по высоконадежным заемщикам при наличии запаса капитала в сравнении с Н6 (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н30 (планируемый норматив концентрации кредитного риска на одного или группу связанных контрагентов для СЗКО).