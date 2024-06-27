Нефть. Движение в узком диапазоне

Всю неделю котировки держатся преимущественно выше $85 за баррель. При этом срок жизни ближнего фьючерса — BRNQ24, ICE — подходит к концу. Ликвидность уже почти полностью перетекла в следующий контракт, который сейчас торгуется на $0,78 дешевле.
На этой неделе актив консолидируется в самом узком диапазоне с 2021 года.
(!) 1 июля завершается срок действия ближнего контракта на Мосбирже — BRN4.
Новостной фон
∙ Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,6 млн баррелей. Рынок ожидал снижения.
∙ Импорт сырой нефти в США в прошлом месяце вырос почти до 2-летнего максимума. Местные НПЗ активно закупают нефть из Канады и Латинской Америки для поддержания рынка в условиях летнего автомобильного сезона.
∙ Рентабельность азиатских нефтеперерабатывающих заводов стабилизировалась на относительно низком уровне, но сфера зарабатывания денег сместилась с бензина на дизельное топливо. Азиатские НПЗ, на долю которых приходится около 40% мировой переработки, оказались в ловушке между относительно высокими ценами на нефть и снижением цен на топливо из-за опасений по поводу спроса в основных странах-потребителях.
∙ Согласно данным EIA, производство энергии в США в 2023 году затмило потребление. Разрыв оказался максимальным с 1949 г. Добыча сухого природного газа увеличилась на 4% в 2023 г. и на 58% с 2013 г., а добыча сырой нефти выросла на 69% с 2013 г.
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