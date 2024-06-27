Нефть. Движение в узком диапазоне

∙ Согласно данным EIA, производство энергии в США в 2023 году затмило потребление. Разрыв оказался максимальным с 1949 г. Добыча сухого природного газа увеличилась на 4% в 2023 г. и на 58% с 2013 г., а добыча сырой нефти выросла на 69% с 2013 г.