Минфин: Россия продолжит создавать условия для разморозки активов

«Санкции мешают работе частного бизнеса и частных лиц. Мы со своей стороны создаем условия для того, чтобы эти интересы бизнеса и частных лиц работали. Западные санкции этому не мешают. В том числе своим же инвесторам мешают получать активы, получать деньги. Мы будем создавать условия на нашей стороне, но их сторону мы не можем контролировать. Это уже политика третьей стороны», — сказал замминистра.