Минфин: новые санкции осложняют работу только с внешними партнерами

«Любые санкции — это плохая политика. Но мы будем работать в тех условиях, которые есть. С точки зрения работы на российском рынке у нас ничего не поменялось. Это осложняет взаимодействие с нашими внешними партнерами, но внутри страны все работает хорошо. К этому моменту у нас был план действия и он сработал, катастрофы не произошло. Мы будем развивать нашу инфраструктуру в том виде, в котором она есть», — сказал он.