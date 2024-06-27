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Минфин: новые санкции осложняют работу только с внешними партнерами

Внутри страны все работает хорошо и будет развиваться в существующем виде, считает заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Источник: РИА "Новости"

АЛМА-АТА, 27 июня. /ТАСС/. Санкции против Московской биржи и инфраструктуры финансового рынка РФ осложняют взаимодействие с внешними партнерами, но внутри страны все работает хорошо и будет развиваться в существующем виде, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах годового собрания и бизнес-форума ЕАБР.

«Любые санкции — это плохая политика. Но мы будем работать в тех условиях, которые есть. С точки зрения работы на российском рынке у нас ничего не поменялось. Это осложняет взаимодействие с нашими внешними партнерами, но внутри страны все работает хорошо. К этому моменту у нас был план действия и он сработал, катастрофы не произошло. Мы будем развивать нашу инфраструктуру в том виде, в котором она есть», — сказал он.