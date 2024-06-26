Ставки выросли: когда стоит открыть вклад

В первые месяцы после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 16% в декабре 2023 года, коммерческие банки начали поднимать ставки по вкладам до примерно этого же уровня. Максимальные ставки достигали 15−16% к началу весны. Но с тех пор ключевая ставка не меняется, а банки продолжают повышать доходности по вкладам.
В июне ЦБ РФ в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Тем не менее, все чаще встречаются ставки по депозитам на уровне 20%. Правда, банки стараются предлагать такие ставки на краткосрочный период — в основном по размещению сбережений на депозиты сроком до 6−7 месяцев.
Однако, чтобы получить максимально возможную ставку по вкладам иногда необходимо выполнить ряд условий, например:
- быть участником различных премиальных программ,
- размещать новые средства в банке, а не переводить с других счетов в этой же кредитной организации,
- некоторые банки предоставляют высокие ставки только для новых клиентов.
Ситуация часто меняется. В пятерку вкладов с максимальной ставкой к 24 июня входили МКБ (20%), Росбанк (20%), Газпромбанк (19%), «Таврический» (18,3%), Алмазэргиэнбанк (18,25%).
Удержать клиента
«Банки начали превентивно повышать ставки по вкладам еще до июньского заседания ЦБ РФ, рассчитывая привлечь новых клиентов в условиях ожидаемого роста размера ключевой ставки», — пояснил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
По его словам, прогнозы на июльское заседание предполагают повышение ключевой ставки на 1−2 процентных пункта до 17−18%, что и вызывает стремление банков повышать доходности депозитов на опережение.
«На среднесрочном горизонте ставки по банковским вкладам находятся ниже уровня ключевой ставки, поэтому в ближайшие месяцы рост ставок по вкладам, вероятно, замедлится», — прогнозирует он.
«Сейчас на рынке есть целый ряд предложений со ставками 17−19%, а максимальная процентная ставка десяти кредитных организаций с наибольшим привлечением средств населения в первую декаду июня поставила новый рекорд, достигнув отметки 15,688%», — рассказал заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин. Это почти на 100 процентных пунктов больше, чем в начале года.
По его мнению, на рост депозитных ставок в банках влияют три основных фактора.
— Во-первых, традиционно в декабре-январе,
— Во-вторых, за последний месяц сильно изменились ожидания рынка относительно перспектив ключевой ставки: больше не кажется маловероятным ее повышение по итогам июльского заседания регулятора. Когда Банк России увеличивает ключевую ставку, растет стоимость заимствований для коммерческих банков, и они, в свою очередь, повышают ставки по вкладам в целях привлечения дополнительных средств от вкладчиков.
— Наконец, третий фактор — это повышение лимитов на переводы по СБП между своими счетами до 30 млн рублей.
«Пока банки не до конца понимают, как новые условия повлияют на поведение вкладчиков и, соответственно, движение средств, и это заставляет их перестраховываться и предлагать высокие ставки для удержания действующих клиентов и привлечения новых», — подчеркнул Вадим Шамин.
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