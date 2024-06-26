Ставки выросли: когда стоит открыть вклад

В первые месяцы после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 16% в декабре 2023 года, коммерческие банки начали поднимать ставки по вкладам до примерно этого же уровня. Максимальные ставки достигали 15−16% к началу весны. Но с тех пор ключевая ставка не меняется, а банки продолжают повышать доходности по вкладам.