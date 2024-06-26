Новые данные по инфляции толкают Банк России к повышению ключевой ставки

«Данные по кредитованию говорят о том, что люди не снижают уровень своего потребления. Это взаимосвязано с темпами инфляции. Чем больше люди берут заемных денег, тем больший спрос на товары и услуги они предъявляют. А чем выше спрос, тем быстрее растут цены. Производство товаров тоже растет, но не поспевает за спросом. Если данные за июнь подтвердят все эти тенденции, то риск повышения ставки ЦБ в июле будет высоким», — заключил Никита Масленников.