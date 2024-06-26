Новые данные по инфляции толкают Банк России к повышению ключевой ставки

Такая динамика практически не оставляет Банку России шансов приблизиться к своей цели по инфляции в 4% без нового раунда повышения ключевой ставки. Ее текущее значение — 16%.
ЦБ придется повысить ключевую ставку еще на 2%, до 18% на ближайшем заседании совета директоров ЦБ в июле, заявил «Российской газете» экономист, экс-глава банков ВТБ 24 и «Открытие» Михаил Задорнов.
«Поскольку темпы инфляции не замедляются, ЦБ будет поднимать ставку и удерживать ее на таком уровне до тех пор, пока инфляция не снизится. Я думаю, ставку повысят на 2%», — сказал Задорнов.
Ставка в 18% будет действовать ограниченный период времени — до полугода, считает Михаил Задорнов. «Более точных ориентиров ЦБ дать не может, поскольку решения принимаются с опорой на поступающие данные. До апреля они были уверены, что инфляция замедляется, но оказалось, что она и не думает снижаться. Поэтому ставка — плюс 2% минимум на квартал или дольше», — пояснил он.
Такой же прогноз «РГ» дал и старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. «Ожидаем повышение ставки до 18%, поскольку кредитная активность ускоряется, а темпы роста экономики сохраняются выше ожиданий. Инфляция также ускорилась в мае в стабильных компонентах», — перечислил причины аналитик.
ЦБ поднимет ставку и будет удерживать ее на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не снизится.
О том, что Банк России рассматривает вариант повышения ключевой ставки до 17−18%, еще в середине июня говорил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Окончательное решение зависит от свежих данных по инфляции, кредитованию и потребительской активности за июнь, которые совет директоров ЦБ получит к следующему заседанию 26 июля.
В ЦБ будут ждать статистики июня, чтобы решить, был ли майский всплеск инфляции разовым событием или же инфляция действительно перестала замедляться, пояснил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.
«В том случае, если данные за июнь окажутся аналогичными майским, а темпы роста кредитования останутся высокими, можно будет говорить, что текущее значение ключевой ставки в 16% не соответствует экономическим условиям. Мы тоже не исключаем сценария, при котором ЦБ РФ поднимет ставку сразу на 2%», — сказал эксперт.
Дороговизна кредитов не останавливает россиян от стремления занимать все больше и больше денег, следует из свежего обзора ЦБ о развитии банковского сектора. Причем это касается как льготных, так и рыночных кредитных договоров.
Так, в мае рост ипотечного портфеля в банках ускорился до 1,7% после 1,4% в апреле. Это объясняется скорым завершением с 1 июля программы льготной ипотеки на новостройки по ставке 8% годовых.
Кроме того, россияне взяли в мае рекордный за полтора года объем микрозаймов, хотя они выдаются по ставкам, значительно превышающим ключевую. МФО предоставили людям около 6,3 млн ссуд на 81,4 млрд рублей со средней суммой в 12,8 тысячи рублей в одни руки. По сравнению с апрелем выдачи увеличились на 9,9% в деньгах, а по числу заключенных договоров — на 13,8%. Год к году объем займов вырос более чем на 40%.
Высокую кредитную активность россиян Центробанк фиксирует и в сегменте банковских потребкредитов, отметил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, это толкает инфляцию вверх.
«Данные по кредитованию говорят о том, что люди не снижают уровень своего потребления. Это взаимосвязано с темпами инфляции. Чем больше люди берут заемных денег, тем больший спрос на товары и услуги они предъявляют. А чем выше спрос, тем быстрее растут цены. Производство товаров тоже растет, но не поспевает за спросом. Если данные за июнь подтвердят все эти тенденции, то риск повышения ставки ЦБ в июле будет высоким», — заключил Никита Масленников.