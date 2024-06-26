Нефть. О запасах США, морских поставках России и флоте Венесуэлы

Сегодня рынок будет ждать официальные данные от EIA о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters, считают, что ведомство отчитается о сокращении запасов.
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∙ По прогнозу Американского института нефти (API), за неделю, закончившуюся 21 июня, запасы сырой нефти в США выросли на 914 тыс. баррелей, бензина — на 3,8 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,2 млн. Официальные данные поступят от Управления энергетической информации сегодня. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters, считают, что ведомство отчитается о сокращении запасов нефти и бензина в стране.
∙ Морские потоки нефти из России за неделю, закончившуюся 23 июня, упали на 660 тыс. баррелей в сутки до 3,04 млн, что стало самым низким результатом за более чем три месяца. Причиной послужили технические работы в ключевых портах страны — Приморске в Балтийском море и в Козьмино на побережье Тихого океана.
∙ ЛУКОЙЛ перезапустил ключевое оборудование для переработки нефти на своем НПЗ НОРСИ, четвертом по величине в России.
∙ В июне нефтегазовые доходы России вырастут более чем на 50% в годовом исчислении — показали расчеты Reuters.
∙ Венесуэла использует теневой флот для осуществления поставок Кубе, своему ближайшему политическому союзнику. Большая часть танкерного флота, принадлежащего обеим странам, находится под американскими санкциями. Суда теневого флота зачастую зарегистрированы в третьих странах, не имеют западной страховки и посылают ложные сигналы местоположения, чтобы замаскировать свое передвижение.
∙ На неделе, закончившейся 18 июня, хедж-фонды и другие финансовые управляющие приобрели фьючерсов и опционов на нефть в эквиваленте 69 млн баррелей.. Это четвертый по величине недельный прирост с 2013 года. Портфельные менеджеры также проложили наращивать бычьи позиции во фьючерсах на природный газ в США, но более медленными темпами, чем в предыдущие недели. В результате, по состоянию на 18 июня, чистая длинная позиция по данному активу выросла до 1170 млрд куб. футов.
∙ Индия и Китай в мае стали крупнейшими покупателями российского мазута.
Сегодня истекает срок жизни ближнего фьючерса на природный газ в США — NGN24. Следующий сейчас торгуется на $0,1 дешевле.
Глобально актив пребывает в коррекции — возможно движение к нижней границе боковика, район $2,5 за MMBtu.
Завтра EIA опубликует еженедельный отчет по рынку природного газа.
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