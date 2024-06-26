Нефть. О запасах США, морских поставках России и флоте Венесуэлы

∙ На неделе, закончившейся 18 июня, хедж-фонды и другие финансовые управляющие приобрели фьючерсов и опционов на нефть в эквиваленте 69 млн баррелей.. Это четвертый по величине недельный прирост с 2013 года. Портфельные менеджеры также проложили наращивать бычьи позиции во фьючерсах на природный газ в США, но более медленными темпами, чем в предыдущие недели. В результате, по состоянию на 18 июня, чистая длинная позиция по данному активу выросла до 1170 млрд куб. футов.