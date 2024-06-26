Нефть. О манипуляциях нефтетрейдеров, судах Совкомфлота и НОВАТЭКа

1 июля — последний день обращения ближнего контракта BRN4 на Мосбирже.
Общая техническая картина при этом остается ростовой. Котировки держатся выше $85 за баррель. Из фундаментальных факторов поддержку черному золоту оказывают, в первую очередь, политика ОПЕК+ по сокращению поставок, оживление экономики Китая, автомобильный сезон в США. Дополнительные факторы — сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, а также локальное ослабление доллара (индекс DXY).
Новостной фон
∙ Йеменские хуситы активизировали нападения на торговые суда.
∙ Трейдеры Glencore манипулировали ценами на мазут в США на протяжении почти 5 лет. И это не единственное зафиксированное нарушение. За последние четыре года Комиссия по торговле товарными фьючерсами выписала штрафы за манипулирование рынком и другим крупным нефтетрейдерам. В 2020 году штраф наложили на Vitol Group, в 2022 году — на Glencore. На прошлой неделе в опалу попала Trafigura Group.
∙ Нефтеперерабатывающие заводы Западного побережья США заменяют тяжелую иракскую нефть на более дешевую из Канады — все благодаря недавно расширенному трубопроводу Trans Mountain.
∙ Сенатор от штата Калифорния Лена Гонсалес на протяжении последних трех лет пытается продвинуть законопроект, обязывающий 2 крупных пенсионных фонда продать свои нефтегазовые активы на сумму порядка $15 млрд. Официальный мотив — борьба с изменением климата.
∙ Евросоюз ввел санкции против 27 российских судов. 19 из них принадлежат Совкомфлоту и связаны с перевозкой нефти. 2 судка принадлежат НОВАТЭКу и, по данным Reuters, предназначались для перевалки СПГ с нового проекта «Арктик СПГ 2».
По мнению издания, эффект от данных ограничений не будет мгновенным, так как данные суда уже работают в обход западных санкций. Однако, вероятно, осложнят путь России к завоеванию 5-й части мирового рынка СПГ к 2030−2035 гг. — с нынешних 8%.
∙ Новые санкции ЕС направлены преимущественно на сокращение доходов России от реэкспорта СПГ через порты ЕС в Азию, что составляет порядка 10% от общего объема российского экспорта СПГ. Предполагаемый ущерб будет исчисляться миллионами евро, а не миллиардами, заявил один из опрошенных Reuters чиновников.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»