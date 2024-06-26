Нефть. О манипуляциях нефтетрейдеров, судах Совкомфлота и НОВАТЭКа

∙ Трейдеры Glencore манипулировали ценами на мазут в США на протяжении почти 5 лет. И это не единственное зафиксированное нарушение. За последние четыре года Комиссия по торговле товарными фьючерсами выписала штрафы за манипулирование рынком и другим крупным нефтетрейдерам. В 2020 году штраф наложили на Vitol Group, в 2022 году — на Glencore. На прошлой неделе в опалу попала Trafigura Group.