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Нефть. О манипуляциях нефтетрейдеров, судах Совкомфлота и НОВАТЭКа

Приближается дата расчета — 28 июня — фьючерсного контракта на нефть марки Brent с исполнением в августе (BRNQ2024). Следующий контракт (BRNU2024) торгуется на $0,8 дешевле, но по мере перетока к нему ликвидности эта разница будет сходить на нет, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: Reuters

1 июля — последний день обращения ближнего контракта BRN4 на Мосбирже.

Общая техническая картина при этом остается ростовой. Котировки держатся выше $85 за баррель. Из фундаментальных факторов поддержку черному золоту оказывают, в первую очередь, политика ОПЕК+ по сокращению поставок, оживление экономики Китая, автомобильный сезон в США. Дополнительные факторы — сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, а также локальное ослабление доллара (индекс DXY).

Новостной фон

∙ Йеменские хуситы активизировали нападения на торговые суда.

∙ Трейдеры Glencore манипулировали ценами на мазут в США на протяжении почти 5 лет. И это не единственное зафиксированное нарушение. За последние четыре года Комиссия по торговле товарными фьючерсами выписала штрафы за манипулирование рынком и другим крупным нефтетрейдерам. В 2020 году штраф наложили на Vitol Group, в 2022 году — на Glencore. На прошлой неделе в опалу попала Trafigura Group.

∙ Нефтеперерабатывающие заводы Западного побережья США заменяют тяжелую иракскую нефть на более дешевую из Канады — все благодаря недавно расширенному трубопроводу Trans Mountain.

∙ Сенатор от штата Калифорния Лена Гонсалес на протяжении последних трех лет пытается продвинуть законопроект, обязывающий 2 крупных пенсионных фонда продать свои нефтегазовые активы на сумму порядка $15 млрд. Официальный мотив — борьба с изменением климата.

∙ Евросоюз ввел санкции против 27 российских судов. 19 из них принадлежат Совкомфлоту и связаны с перевозкой нефти. 2 судка принадлежат НОВАТЭКу и, по данным Reuters, предназначались для перевалки СПГ с нового проекта «Арктик СПГ 2».

По мнению издания, эффект от данных ограничений не будет мгновенным, так как данные суда уже работают в обход западных санкций. Однако, вероятно, осложнят путь России к завоеванию 5-й части мирового рынка СПГ к 2030−2035 гг. — с нынешних 8%.

∙ Новые санкции ЕС направлены преимущественно на сокращение доходов России от реэкспорта СПГ через порты ЕС в Азию, что составляет порядка 10% от общего объема российского экспорта СПГ. Предполагаемый ущерб будет исчисляться миллионами евро, а не миллиардами, заявил один из опрошенных Reuters чиновников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»