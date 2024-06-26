Названо условие, обязывающее россиян стать ИП

По словам адвоката, с момента регистрации в качестве ИП и выбора какого-то налогового режима налогоплательщик подпадает под более пристальное внимание налоговых органов: размер доходов и налогов, которые уплачивают ИП, с точки зрения государства представляют гораздо более значимую величину, чем доходы самозанятого, максимальный налог с которых за год составляет 144 тыс. руб.