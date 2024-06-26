Кого нельзя уволить в 2024 году

∙ женщина, имеющая ребенка в возрасте до 3 лет;

∙ одинокая мать или иные лица, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 16 лет без матери;

∙ родители (иные законные представители), являющиеся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет

∙ родители (иные законные представители), являющиеся единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей 3 и более детей в возрасте до 14 лет, если другой родитель (иной законный представитель) не состоит в трудовых отношениях.

Исключение: основания, предусмотренные ст. 336 ТК РФ:

∙ ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем;

∙ нарушение трудовой дисциплины и невыполнение трудовых обязанностей;

∙ утрата доверия к работнику, обслуживающего товарные или денежные ценности;

∙ аморальный проступок, совершенный работником, выполняющим воспитательные функции;

∙ применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;

∙ представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора.



3. Супруга (супруг) погибшего (умершего) ветерана боевых действий



Условие: не вступление в повторный брак в течение одного года с момента гибели (смерти) ветерана боевых действий.



4. Несовершеннолетние



Условие: отсутствие согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.