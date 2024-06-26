Кого нельзя уволить в 2024 году

Увольнение — всегда неприятная процедура. Главное, что нужно знать — никого нельзя уволить при отсутствии оснований и соблюдения условий, предусмотренных трудовым законодательством. Об этом рассказал доцент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного университета Денис Новиков.
При этом трудовое законодательство очень трепетно относится к наиболее уязвимым категориям работников, для которых созданы специальные нормы, ограничивающие работодателя в его праве на увольнение.
К таким категориям работников, по словам эксперта, относятся:
1. Беременные женщины
Исключение: ликвидация организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем и окончание срока трудового договора. Как подчеркивает юрист, в случае окончания срока трудового договора во время беременности он продлевается до окончания срока отпуска по беременности и родам.
2. Работники, воспитывающие детей:
∙ женщина, имеющая ребенка в возрасте до 3 лет;
∙ одинокая мать или иные лица, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 16 лет без матери;
∙ родители (иные законные представители), являющиеся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
∙ родители (иные законные представители), являющиеся единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей 3 и более детей в возрасте до 14 лет, если другой родитель (иной законный представитель) не состоит в трудовых отношениях.
Исключение: основания, предусмотренные ст. 336 ТК РФ:
∙ ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем;
∙ нарушение трудовой дисциплины и невыполнение трудовых обязанностей;
∙ утрата доверия к работнику, обслуживающего товарные или денежные ценности;
∙ аморальный проступок, совершенный работником, выполняющим воспитательные функции;
∙ применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
∙ представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора.
3. Супруга (супруг) погибшего (умершего) ветерана боевых действий
Условие: не вступление в повторный брак в течение одного года с момента гибели (смерти) ветерана боевых действий.
4. Несовершеннолетние
Условие: отсутствие согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Исключение: ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем.
5. Работники, находящиеся в отпуске или на больничном
Исключение: ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем.
6. Работники, входящие в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденные от основной работы.
Условие: отсутствие согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.
Исключение: ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем.
Если же увольнение в отношении вышеуказанных работников состоялось, за защитой своих прав юрист советует обратиться в территориальный орган Роструда — государственную инспекцию труда, а также в суд.
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Елена Рогачева