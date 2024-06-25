Росреестр зафиксировал рост строительства частных домов в 2024 году

Как пишет РБК со ссылкой на Росреестр, с января по май 2024 года россияне построили более 220 тысяч частных домов. Это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь построенных домов достигла 30,8 миллиона квадратных метров, что на 21% больше, чем в прошлом году.