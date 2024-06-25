Росреестр зафиксировал рост строительства частных домов в 2024 году

Как пишет РБК со ссылкой на Росреестр, с января по май 2024 года россияне построили более 220 тысяч частных домов. Это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь построенных домов достигла 30,8 миллиона квадратных метров, что на 21% больше, чем в прошлом году.
Основным материалом для строительства стало дерево. Из него было возведено почти треть объектов — 71,7 тысячи частных домов площадью 8,3 миллиона квадратных метров. На втором месте — кирпичные дома, которых было построено 44,1 тысячи. Меньше всего было построено панельных домов — всего 2,3 тысячи.
Неизменным лидером по площади построенных частных домов остается Центральный федеральный округ. На него пришлось 8,1 миллиона квадратных метров, или 26% от всего возведенного с начала 2024 года фонда ИЖС. В Московской области было построено 21,7 тысячи объектов ИЖС, что составляет 43% от общего количества по ЦФО.
Частное строительство также популярно среди жителей Приволжья. За январь-май 2024 года там было построено почти 48,2 тысячи индивидуальных домов общей площадью 6,3 миллиона квадратных метров.
Замыкает тройку лидеров Южный федеральный округ с показателем 29,7 тысячи объектов ИЖС площадью 3,9 миллиона квадратных метров.
Одним из драйверов роста ИЖС стала ипотека. По информации «Дом.РФ», за январь-май 2024 года выдачи ипотечных кредитов на строительство частного дома выросли больше чем в два раза.
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Виктория Воропаева