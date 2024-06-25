Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

В середине апреля Мосбиржа запустила индекс Мосбиржи IPO (MIPO), отражающий изменение суммарной стоимости входящих в него бумаг, и индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR), который помимо изменения цен учитывает результат реинвестирования дивидендов, выплачиваемых по ценным бумагам в составе индекса. По состоянию на 25 июня в базу расчета бенчмарка входят акции 17 компаний, которые были допущены к торгам после IPO или листинга на торговой площадке в последние два года.