Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Московская биржа в ближайший месяц запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс Мосбиржи IPO и на iShares MSCI Emerging Markets ETF. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. Индекс Мосбиржи IPO был запущен совсем недавно, а фьючерс iShares MSCI Emerging Markets ETF станет продолжением линейки срочных контрактов на страновые ETF.
«В течение ближайшего месяца мы планируем запустить расчетный фьючерс на индекс IPO. Индекс интересный — это удобный индикатор цен акций компаний, недавно осуществивших первичное размещение», — сообщила Патрикеева. Она рассчитывает, что этот бенчмарк будет отражать настроение рынка и поэтому станет достаточно популярным среди клиентов торговой площадки.
Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки.
Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дате экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель выкупит его.
Расчетный фьючерс используется, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет, например индексы или сырьевые товары. В таком случае на счет инвестора зачисляется или, наоборот, списывается разница между покупкой и продажей контракта.
В середине апреля Мосбиржа запустила индекс Мосбиржи IPO (MIPO), отражающий изменение суммарной стоимости входящих в него бумаг, и индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR), который помимо изменения цен учитывает результат реинвестирования дивидендов, выплачиваемых по ценным бумагам в составе индекса. По состоянию на 25 июня в базу расчета бенчмарка входят акции 17 компаний, которые были допущены к торгам после IPO или листинга на торговой площадке в последние два года.
Торговая площадка не ставила ограничений по отраслям для вхождения в индекс, однако таким эмитентам необходимо иметь показатель free-float не ниже 5% или же капитализация free-float должна быть не менее ₽10 млрд. При этом максимальный вес одного эмитента в индексе не превышает 9%.
По итогам торгов 24 июня индекс Мосбиржи IPO опустился на 0,45%, до 873,13 пункта. С начала месяца он упал на 3,29%, но относительно начала года находится в плюсе — рост на 9,59%.
Индекс Мосбиржи IPO полной доходности показывает результаты выше за счет того, что ряд эмитентов, несмотря на статус новичков рынка, сразу начали платить дивиденды. В понедельник индекс закрылся падением на 0,45% с показателем 919,06 пункта. С начала месяца он в минусе на 2,67%, но с начала года сохраняет положительный результат — прирост 10,41%.
Расширение торговой линейки коснется и сегмента фьючерсов на иностранные бенчмарки. «Мы запустим расчетный фьючерс на ETF, повторяющий движение индекса Emerging Markets провайдера iShares MSCI. Этот индекс давно просят наши участники, поэтому мы решили предоставить им такую возможность», — сообщила Патрикеева. Его запуск также запланирован на ближайший месяц.
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — это биржевой инвестиционный фонд, который следует за показателями индекса MSCI Emerging Markets Index. Данный индекс состоит из акций развивающихся рынков с высокой и средней капитализацией.
Патрикеева отметила, что фьючерсы на страновые ETF, которые уже обращаются на площадке, пользуются огромным спросом, потому что дают возможность клиентам участвовать в движении цен всего мира без инфраструктурного риска. «Самым большим спросом пользуются фьючерс на индекс SPDR S&P500, а также фьючерс на Invesco QQQ, который следует за индексом NASDAQ 100», — отметила она.
Ранее управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов говорил о том, что торговая площадка делает ставку на запуск фьючерсов и опционов на иностранные индексы, так как подобные контракты являются расчетными и не несут в себе депозитарного риска, поскольку расчеты полностью осуществляются на территории России в рублях.
Сейчас на Мосбирже представлены фьючерсы на паи иностранных ETF, бенчмарком которых являются индексы S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones, Russell 2000, Hang Seng, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 и DAX.