ДОМ.РФ перераспределил лимиты по льготной ипотеке

Отмечается, что совокупный лимит средств на выдачу кредитов в рамках программы составляет 6,19 трлн рублей, по состоянию на 25 июня уровень его использования составил почти 97%. С учетом уже одобренных заявок граждан банки фактически достигли предельного объема выдач, а заключение новых договоров возможно не позднее 1 июля 2024 года — даты окончания действия программы. Поэтому кредиторы постепенно сокращают прием новых заявок, объясняют в ДОМ.РФ.