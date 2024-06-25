ДОМ.РФ перераспределил лимиты по льготной ипотеке

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ перераспределил между кредиторами лимиты по госпрограмме льготной ипотеки на новостройки. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.
«ДОМ.РФ осуществил финальное перераспределение лимитов по госпрограмме “Льготная ипотека”. Это позволило передать более 274 млрд рублей в пользу более эффективных кредиторов, которые теперь смогут обеспечить выдачу кредитов по уже одобренным заявкам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что совокупный лимит средств на выдачу кредитов в рамках программы составляет 6,19 трлн рублей, по состоянию на 25 июня уровень его использования составил почти 97%. С учетом уже одобренных заявок граждан банки фактически достигли предельного объема выдач, а заключение новых договоров возможно не позднее 1 июля 2024 года — даты окончания действия программы. Поэтому кредиторы постепенно сокращают прием новых заявок, объясняют в ДОМ.РФ.
Программа была первой из числа запущенных правительством антикризисных мер в жилищной сфере, а в итоге стала безусловным лидером среди других льготных программ по объему выдач, прокомментировал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. «Ее успешная реализация обеспечила основу для развития программ господдержки, направленных на улучшение жилищных условий россиян и развитие жилищного строительства», — приводит его слова пресс-служба.
1 июля 2024 года заканчивается срок действия льготной ипотеки на жилье в новостройках по ставке 8%. Семейная ипотека должна была завершиться 1 июля 2024 года одновременно со льготной, однако 29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить ее до 2030 года с сохранением основных параметров.