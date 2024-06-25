Добро в цифрах: как НКО, благотворительность и волонтеры влияют на крупные экономические процессы в России

Татьяна Илюшникова: Помимо сектора НКО я курирую национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». У нас есть такая категория как «социальный бизнес». Кто-то называет социальное предпринимательство «благотворительностью за деньги», кто-то сравнивает с волонтерством. Я думаю, что бизнес становится социальным, когда для государства и граждан появляется польза, которой не было до возникновения этого предприятия. То есть такие предприниматели зарабатывают в особенно сложных сегментах, где, например, не хватает государственных институтов — это образовательные проекты для детей, трудоустройство людей с ОВЗ, реабилитационные проекты и многое другое. Любая из этих форм деятельности — это призвание, и мы со стороны государства всегда найдем возможности для поддержки таких инициатив.