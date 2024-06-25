Добро в цифрах: как НКО, благотворительность и волонтеры влияют на крупные экономические процессы в России

Под руководством Татьяны Илюшниковой в Минэкономразвития занимаются регуляторикой сектора НКО, благотворительности и добровольчества России. Артем Метелев является председателем Комитета Госдумы по молодёжной политике, председателем Совета Ассоциации волонтёрских центров, руководителем платформы ДОБРО.РФ. Эти сферы неразрывно связаны друг с другом.
— Татьяна Александровна, расскажите, как сегодня развиваются секторы НКО, волонтерства, благотворительности?
Татьяна Илюшникова: Несмотря на различные вызовы, мы ежегодно видим рост в сегменте НКО и волонтерства. Сейчас в России зарегистрировано 216 тысяч некоммерческих организаций. Более половины из них являются социально-ориентированными — порядка 130 тысяч организаций. Волонтеров в России — более 12 млн человек, порядка 4 млн из них задействованы в секторе НКО.
При этом именно в условиях турбулентности некоммерческий сектор востребован как никогда. И дело даже не в том, что возрастает число тех, кому нужна помощь, — растет потребность помогать.
Принято считать, что НКО и волонтерство — это не экономическая категория. На самом деле, сейчас сектор развит до такой степени, что начинает влиять и на крупные экономические процессы. В 2023 году мы впервые попробовали оценить вклад сектора НКО и волонтерства в экономику — он составляет порядка 1,5% от ВВП страны.
При этом сами организации могут развиваться с финансовой точки зрения. Для этого существуют фонды целевого капитала, которые НКО формирует за счет пожертвований. Это частично инвестиционный инструмент: пожертвования в фонды используются для вложения средств в финансовые активы. По сути, с их помощью некоммерческие организации обеспечивают себя доходом на долгосрочные проекты. Объем фондов достиг уже 140 миллиардов рублей.
— Артем Павлович, какие можно выделить главные итоги 10-летия развития волонтерского движения?
Артем Метелев: Если посмотреть, что было 10 лет и сейчас — разница колоссальная. Мы наблюдаем становление гражданского общества, как эмоционально-ориентированного, активного общества, где люди не боятся брать ответственность, предлагать решение проблем и объединятся с другими — по сути дела участвовать в развитии своей страны.
Приведем в пример волонтерское движение — это такая базовая форма участия человека. В 2013—2014 годах 3% от населения страны участвовали в волонтерских проектах. Эта цифра увеличилась в 9−10 раз и на сегодня составляет 28%. Здесь важно отметить, что половина наших граждан (54%) задумываются о разных формах волонтерства и хотят принимать участие в таких проектах — это помимо тех, кто уже участвует в этой деятельности.
Также мы ждем более активного расширения участия среднего и малого бизнеса в волонтерских и благотворительных программах. Сегодня у многих компаний есть свои фонды или волонтерские программы внутри коллектива. Малым предприятиям с этим пока сложнее — здесь необходима и помощь, и стимул со стороны государства.
Татьяна Илюшникова: При этом мы видим, что бизнес все больше интегрируется в благотворительные проекты. Отношение меняется, становятся очевидны плюсы от социальной направленности внутри компаний. Начинают втягиваться не только крупные игроки, но и средние, и малые предприятия.
Бизнесу еще необходимо прийти к пониманию, что благотворительность не только имидж — это еще и выгодно. Тогда они начинают смотреть на это другими глазами.
В нашей стране реализуется инструмент налогового вычета для компаний, которые пожертвовали в адрес СОНКО. В 2023 году объем налогового вычета составил более 16 миллиардов рублей.
— Татьяна Александровна, какое событие станет важным для сектора в ближайшем будущем с точки зрения законодательства?
Татьяна Илюшникова: Для СОНКО — это, безусловно, вопрос пониженных страховых взносов. Напомню, что Президент поручил продлить пониженные страховые взносы для НКО — 7,6% вместо 30%. Продление коснулось порядка 12 тысяч организаций, в которых занято почти 225 тысяч человек. Однако ряд категорий СОНКО не попали под льготу. Мы вышли с инициативой продления льгот для них. Надеемся, что наши инициативы будут поддержаны.
Помимо этого, идет активное обсуждение изменений в предоставление отчетности НКО. Минэкономразвития совместно с Минюстом России разработали новую форму отчетов в электронном виде. Планируется, что это повысит прозрачность сектора, позволит наиболее полно увидеть объем его финансирования, количество реально работающих организаций.
— Артем Павлович, как на ваш взгляд в дальнейшем будет развиваться волонтерское движение? Какая стратегия развития движения на ближайшие годы?
Артем Метелев: На будущее мы видим для себя цель — сформировать культуру участия в обществе как нормы жизни. Рассмотрим средний портрет волонтера и портрет работающего в секторе НКО. В первом случае — это девушка 26 лет, во втором — женщина старше 40 лет с гуманитарным образованием. Это показывает гендерный перекос в секторе НКО и волонтерства.
Вопрос расширения вовлеченности мы в числе прочего хотим решать за счет высокого проникновения интернета в жизнь россиян. Для этого мы активно развиваем портал Добро.рф. Этому проекту в 2024 году исполняется десять лет. 2 миллиона человек ежемесячно заходит на эту платформу, используя ее сервисы. Уже 46 стран подключены к ней, в планах перевести ее в зону .com.
Еще одна задача, которая стоит перед нами — формирование нового поколения, чтобы студенты на этапе получения профессии воспринимали некоммерческие организации как возможного работодателя. Мы запустили для этих целей в 2023 году программу по поручению Президента. Она станет обязательной дисциплиной в 135 университетах страны.
Приведу еще одну цифру. У нас три четверти россиян хотят, чтобы их дети или внуки стали волонтерами. Это говорит о том, что через пять-десять лет ситуация будет еще лучше.
— В России реализуются два крупнейших конкурса по поддержке инициатив в сфере НКО, добровольчества и социального предпринимательства — «Мой добрый бизнес», который курирует Татьяна Александровна, и премия «Мы вместе», которую курирует Артем Павлович. Какие смыслы несет каждый из конкурсов и не конкурируют ли они?
Артем Метелев: Для людей важно признание, поэтому у нас в стране много конкурсов. В том числе — премия «Мы вместе» по поручению Президента России. Каждый год выявляются лучшие инициативы и действующие проекты. Это не идеи, а действующие проекты волонтеров, НКО, команд незарегистрированных сообществ, малого, среднего и крупного бизнеса, а с этого года еще и наставников и территорий городов и регионов. И каждый год мы видим, что проектов становится больше. Охват — вся страна, вплоть до поселков и деревень.
Радует, что много проектов из маленьких городов. Конечно, превалирует социальная сфера: помощь людям, детям, инвалидам, все, что связано со специальной военной операцией. Времена кризиса в нашей стране — и СВО, и пандемия — если чем-то и помогли, то это консолидацией общества и ростом гражданской активности.
Татьяна Илюшникова: Помимо сектора НКО я курирую национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». У нас есть такая категория как «социальный бизнес». Кто-то называет социальное предпринимательство «благотворительностью за деньги», кто-то сравнивает с волонтерством. Я думаю, что бизнес становится социальным, когда для государства и граждан появляется польза, которой не было до возникновения этого предприятия. То есть такие предприниматели зарабатывают в особенно сложных сегментах, где, например, не хватает государственных институтов — это образовательные проекты для детей, трудоустройство людей с ОВЗ, реабилитационные проекты и многое другое. Любая из этих форм деятельности — это призвание, и мы со стороны государства всегда найдем возможности для поддержки таких инициатив.
У нас больше 10 лет проходит конкурс «Мой добрый бизнес» непосредственно для социальных предпринимателей. Финалисты этого конкурса выходят сразу в трек финала конкурса «Мы вместе», который курирует Артем Павлович. На участие в конкурсе «Мой добрый бизнес» в прошлом году было подано более 3 тысяч заявок. Поэтому мы, конечно, не конкурируем, а только дополняем друг друга.
— Татьяна Александровна, расскажите, что значит благотворительность лично для вас?
Татьяна Илюшникова: Потребность в благотворительности не зависит от места работы и должности. За рутиной и операционными задачами часто пропадает мотивация и вдохновение для новых рабочих целей. И благотворительность становится одной из точек роста как для человека, так и для всего коллектива. Я считаю своей личной миссией как руководителя — вовлекать коллег, партнеров, предпринимателей в благотворительность.
В Министерстве мы регулярно проводим акции сдачи донорской крови, это стало нормой за последние годы. Если в начале только Минэкономразвития проводило эту акцию, сейчас присоединились коллеги из других ведомств, которые находятся в одном здании с нами. В акции приняли участие более полутора тысяч человек, которые сдали больше 650 литров крови.
«Щедрый вторник» тоже уже успел стать для нас доброй традицией. С различными благотворительными фондами мы проводим акции и для старшего поколения, и для детей.
Отдельно отмечу акцию #МойБизнесПомогает, которую проводят Центры «Мой бизнес» по всей стране. В 2023 году проект охватил больше 120 тысяч россиян. Это и экологические акции, и забеги, и аукционы, регулярно проходят благотворительные сборы подарков, канцелярских принадлежностей, одежды и вещей первой необходимости.
— Артем Павлович, вы не раз говорили, что в России с каждым годом меняется отношение к институту волонтерства. Расскажите, что для вас значит волонтерство?
Артем Метелев: У каждого человека и у меня есть запрос на альтруизм и на социальную справедливость. Я удовлетворяю этот запрос, помогая людям решать проблемы.
В определенный момент жизни человек начинает задавать себе вопрос про смысл жизни, про свое дело, тем ли мы в жизни занимаемся. И участие в благотворительности и волонтёрском движении помогают найти ответ.
В этом порой очень непростом водовороте событий волонтерство помогает удержаться. Волонтерство — это способ расширить свой кругозор, приобрести новый и полезный опыт, навыки работы в команде, критическое мышление, развить ответственность и эмпатию. Это навыки 21 века. Это все нам дает участие в социальных проектах.
Текст готовила Елена Гуринович