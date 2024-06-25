Чем обернутся санкции ЕС против системы передачи фининформации Банка России

Ограничения ЕС на использование системы передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС) не осложнят расчеты внутри страны даже с участием дочерних структур европейских организаций, считают юристы и финансисты. Однако на внешнеэкономической деятельности санкции скажутся серьезно и могут привести к подорожанию импортных товаров и услуг, сходятся во мнении дистрибуторы и логисты. В частности, цены на электронику уже к осени могут вырасти на 15−20% из-за увеличения комиссии посредников на 4−5%. По оценкам экспертов, осложнения чреваты общим падением товарооборота с некоторыми странами на 20−25%.