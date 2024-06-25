Чем обернутся санкции ЕС против системы передачи фининформации Банка России

Евросоюз в очередном пакете санкций 24 июня ввел полный запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — российского аналога международной системы SWIFT.
В частности, организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к ней или эквивалентным специализированным сервисам обмена финансовыми сообщениями. Также нельзя совершать трансакции с юрлицами, использующими СПФС вне РФ. Однако не до конца понятно, как будет формироваться этот список, поскольку Банк России с 2022 года засекретил перечень банков и других организаций, подключенных к системе.
По данным ЦБ, по итогам 2023 года СПФС насчитывала 556 организаций-пользователей, а общее число переданных через систему сообщений удвоилось по сравнению с трафиком 2022 года.
В марте 2024 года директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала, что в СПФС более 160 зарубежных участников из 20 стран. С марта 2022 года ЕС отрезал от использования SWIFT десять российских банков: Сбербанк, РСХБ, МКБ, ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, АБ «Россия», ВЭБ.
Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и переводов Виктор Достов уточняет, СПФС — это информационная, а не расчетная система: «Деньги не перемещаются, но передается информация о платеже, а далее они уже идут по корреспондентским счетам банков».
Использование SWIFT внутри РФ сейчас запрещено. Информацию по операциям банки обязаны передавать через собственные системы, сервисы сторонних российских компаний и СПФС. Ранее сообщалось о разработке других альтернативных систем в РФ. Глава Сбербанка Герман Греф еще два года назад говорил, что банк создает свой аналог SWIFT, а МИД в феврале 2024 года сообщал, что «изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры». В ЦБ не ответили «Ъ».
По словам юриста практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ярослава Перглера, запрет введен на непосредственное подключение к СПФС из стран—участниц ЕС компаниям—резидентам ЕС.
Вместе с тем он не касается организаций, не имеющих EU-Nexus (привязка к законодательству ЕС.— «Ъ»), а также структур, зарегистрированных и действующих в России, включая дочерние компании европейских лиц. Также, добавляет юрист, запрет не распространяется на случаи, когда юридическое лицо не присоединяется к СПФС напрямую (например, опосредованное подключение возможно через сервис-бюро). Следовательно, полагает он, запрет не усложнит расчеты между российскими лицами внутри страны.
«Европейский регулятор оставляет достаточное пространство для маневра своим резидентам, которые смогут продолжить работу с СПФС через опосредованное подключение, либо продолжить вести расчеты внутри РФ через CIPS — китайскую межбанковскую платежную систему, либо воспользоваться исключениями из решения, которое будет опубликовано позднее», — полагает господин Перглер.
В связи с этим ограничения ЕС в первую очередь скажутся на международных расчетах и связанной с ними внешнеэкономической деятельности, увеличив стоимость на поставки всех товаров в РФ, считают опрошенные «Ъ» логисты и дистрибуторы.
Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская говорит о «новом витке усложнения деятельности всего финансового сектора, работающего с Россией». «Речь идет о расчетах за все товары и даже услуги, поскольку и логистика рассчитывается через банки, — подчеркивает она.— С Китаем SWIFT не работает уже давно. Сейчас те схемы, которые остаются, будут уменьшаться в количестве и дорожать в стоимости».
Советник юрфирмы Verba Legal Марат Самарский добавляет, что если сообщения через SWIFT часто проходили с большим трудом, то «СПФС работала оперативно и без сбоев, достойно обеспечивая оплаты в дружественные страны, особенно через дочерние европейские банки». По его словам, совет ЕС рассчитывает на «оверкомплаенс» со стороны банков из дружественных РФ стран, «часть из которых традиционно соблюдают санкции иностранных государств, не имея на это прямой обязанности».
В таких условиях, как считает партнер Capital Lab Евгений Шатов, наибольший риск санкции ЕС несут для банков СНГ и дружественных стран, которые подключены к СПФС и работают с ее помощью с Россией, но при этом проводят и операции с ЕС.
По его словам, «возможность подключения к СПФС европейских контрагентов могла позволить продолжить осуществление расчетов, например, за газ и другие природные ресурсы, в случае если все банки РФ будут отключены от SWIFT». Однако вводимые санкции «снижают альтернативные возможности для обмена финансовыми сообщениями».
Старший партнер логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло согласен, что вторичные санкции в отношении банков, использующих СПФС в третьих странах, усложнят взаиморасчеты российских компаний. Он отмечает, что после осложнений с оплатой в китайских банках товарооборот со страной упал на 11% за март—апрель, а с Турцией — на 33%.
«Если банки, использующие СПФС, начнут блокировать платежи с Россией, это будет означать, что значимая часть платежей подвергнется дополнительным процедурам комплаенса», — говорит господин Властопуло, добавляя, что общее падение импортного товарооборота с Китаем может достигнуть 20−25%, что «выглядит критическим уровнем».
«Сейчас платежи в Китай во многом блокирует Bank of China, а также другие крупнейшие банки страны. Исполнять их можно либо через сопредельные страны, либо посредством платежных агентов, что, естественно, увеличивают трансакционные издержки и срок поставки товаров», — уточнил господин Властопуло.
Он считает, что импорт из Китая в ближайшее время может подорожать на 10−20% в зависимости от категории товара.
В частности, цены на электронику в РФ вырастут на 15−20% уже к сентябрю—октябрю 2024 года, прогнозирует учредитель бренда бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов. Крупным дистрибуторам придется сотрудничать с банками-посредниками, которые поднимут комиссию до 5−6% вместо 1−2%, объясняет он. «Скорее всего, небольшие поставщики техники не смогут выйти на адекватную маржинальность бизнеса и просто закроют свои организации», — допускает эксперт. В «Марвел-Дистрибуции» признают, что санкции, направленные на запрет использования СПФС, могут поднять стоимость техники на 5−10%.
Другой собеседник «Ъ» среди поставщиков электроники прогнозирует более демократичное поднятие цены: банки повысят комиссию за перевод на 1−3%. «В целом подключенные к СПФС 557 банков и компаний — это очень небольшая часть от общего объема участников торгового процесса, так что даже при худших прогнозах это не будет критичным для экономики», — говорит источник, добавляя, что большая часть платежей в рублях до сих пор проходит через SWIFT, несмотря на все санкции и запреты.
Господин Иманов добавил, что помимо роста стоимости в сентябре—октябре могут начаться проблемы с наличием практически всей электроники и бытовой техники: «Компании уже сейчас сталкиваются с проблемами по оплате с третьими странами, что будет иметь отложенный эффект».