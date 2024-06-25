Банки повысят выплаты пенсионерам: как вырастут проценты по вкладам

В банках видят настроения на рынке, где ждут от регулятора нового повышения ключевой ставки и, в связи с этим, увеличивают ставки по депозитам. Это касается вкладов сроком на три-шесть месяцев. В настоящее время они способны дадут 18−20% годовых.
Для получения дохода по максимальному проценту может потребоваться открыть вклад на указанный выше период без опции снятия и пополнения. При этом для пенсионеров банки обычно устанавливают размер минимальной суммы при открытии депозита ниже, чем у обычных клиентов, а процент — выше.
Важно учитывать финансовую ситуацию
Пенсионеры имеют разные финансовые возможности и находятся в различных финансовых ситуациях. При наличии денег, которые скорее всего не будут нужны в течение двух-трех месяцев, можно положить их на депозит и получить процент.
При наличии кредита и небольшой суммы сбережений следует четко понять, что является более выгодным — открытие депозита или досрочное погашение долга перед банком. Это поможет определиться, куда пойдут свободные средства.
Например, если процент по вкладу выше, чем процент по кредиту, то стоит рассмотреть вариант вклада.
В случае, если у пенсионера есть в банке займ под нулевой процент (рассрочка — прим.ред), то однозначно выгоднее открыть вклад.
Что делать со старым вкладом
Пенсионер может столкнуться с ситуацией, когда у него уже есть открытый под более низкий процент депозит. В данном случае важно учесть фактор времени: сколько прошло после открытия счета?
Если договор с банком был заключен менее месяца назад, то не исключено, что более выгодным может стать его досрочное закрытие с потерей процентов, и открытие нового под лучшие условия.
Когда срок депозита приближается к окончанию, то перекладывать средства представляется менее целесообразным, в связи с потерей накопленной суммы процентов. Кроме того, после окончания срока банки обычно делают автоматическую пролонгацию. При этом новая ставка будет актуальна на дату закрытия и депозит продлится на более выгодных условиях.
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