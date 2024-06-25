Банки повысят выплаты пенсионерам: как вырастут проценты по вкладам

Когда срок депозита приближается к окончанию, то перекладывать средства представляется менее целесообразным, в связи с потерей накопленной суммы процентов. Кроме того, после окончания срока банки обычно делают автоматическую пролонгацию. При этом новая ставка будет актуальна на дату закрытия и депозит продлится на более выгодных условиях.