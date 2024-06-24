Зависшие на Мосбирже гонконгские доллары конвертируют в юани

«Мы планомерно уведомляли клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. И для меня была непонятная история в последнее время, купить на него [гонконгский доллар] ничего было нельзя в России», — сказал на той же конференции руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Позднее он передал «РБК Инвестициям» через пресс-службу, что всего на счетах клиентов БКС гонконгских долларов было порядка 2−3% от всех недружественных валют.