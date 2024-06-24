Зависшие на Мосбирже гонконгские доллары конвертируют в юани

24 июня 2024 года Национальный клиринговый центр (НКЦ) проведет конвертацию гонконгских долларов участников торгов и их клиентов в китайские юани, сообщила пресс-служба группы Московской биржи, в состав которой входит НКЦ. Всего на площадке «зависли» три валюты: доллар США, евро и гонконгский доллар. На прошлой неделе стало известно, что остатки в долларах США и евро конвертируют в рубли.
«Конвертация проводится в связи с закрытием корреспондентского счета НКО НКЦ (АО) в гонконгских долларах и принудительной конвертацией банком-корреспондентом гонконгских долларов в китайские юани, что делает невозможным исполнение НКЦ обязательств по возврату обеспечения в гонконгских долларах по независящим от НКЦ обстоятельствам. Конвертация пройдет по тому же курсу, по которому банк-корреспондент вернул обеспечение НКЦ», — сообщила Мосбиржа.
«РБК Инвестиции» направили запросы в крупнейшие брокерские компании. Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» передал «РБК Инвестициям» через пресс-службу, что надеется на то, что средства от конвертации придут в течение текущей недели.
В субботу, 22 июня, в рамках конференции для инвесторов Smart-Lab в Санкт-Петербурге, президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков сообщил, что у клиентов «Финама» в НКЦ зависло 40 млн гонконгских долларов (примерно $5 млн). Тогда он отметил, что «риск [конвертации гонконгских долларов] есть». Также президент «Финама» выражал надежду, что гонконгский доллар на Мосбирже будет разблокирован, но и не исключал, что при «плохом раскладе» эта валюта будет возвращена клиентам рублями.
В понедельник, 24 июня, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщила, что «Бэнк оф Чайна», российская дочерняя структура китайского Bank of China, перестанет обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся в SDN-листе США. С остальными организациями, которые не подпали под санкции США, сотрудничество продолжится.
На этом фоне рубль относительно юаня начал новый виток укрепления на торгах Мосбиржи.
«Мы планомерно уведомляли клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. И для меня была непонятная история в последнее время, купить на него [гонконгский доллар] ничего было нельзя в России», — сказал на той же конференции руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Позднее он передал «РБК Инвестициям» через пресс-службу, что всего на счетах клиентов БКС гонконгских долларов было порядка 2−3% от всех недружественных валют.
Операционный директор «Цифра брокер» Галина Карякина отметила, что клиенты брокера торговали гонконгским долларом на СПБ Бирже. «Когда СПБ Биржа подпала под санкции, мы перестали давать гонконгский доллар вообще сразу. Отовсюду его изъяли, и у наших клиентов его вообще нет», — заверила Галина Карякина.
12 июня Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) подпали под блокирующие санкции США. НКЦ фактически является главным центром по учету биржевых сделок с валютой в России.
После этого площадка сообщила, что с 13 июня не будет проводить биржевые торги долларом и евро, а также инструментами фондового и денежного рынков с расчетами в этих валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ). Позднее ЦБ сообщил также о приостановке с 13 июня торгов гонконгским долларом и объяснил, что это сделано «для сокращения рисков».
«Что касается гонконгского доллара, то эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются. Поэтому для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом», — подчеркивалось в сообщении регулятора.
13 июня Мосбиржа сообщила, что новые санкции не затронули валютные средства инвесторов, а сам НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга.
Однако в тот же день некоторые брокеры сначала ввели ограничения на вывод валюты, а потом в тот же день их сняли («Финам», БКС и Райффайзенбанк). «Цифра брокер» в тот же день разослал клиентам уведомление, в котором говорилось о возможной блокировке части валюты в НКЦ (порядка 5%).
Источник «РБК Инвестиций» на финансовом рынке тогда пояснил, что проблемы с валютными остатками возникли у тех брокеров, которые не вывели их со счетов в НКЦ перед 12 июня. При этом валюта, которая на момент введения санкций лежала на счете у брокера, оказалась в безопасности.
21 июня Московская биржа признала блокировку части валюты клиентов после введения санкций. Это следовало из ответа, предоставленного по запросу «РБК Инвестиций». Также из сообщения следовало, что замороженная валюта может быть разблокирована по лицензии, которую ранее выпустило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для завершения операций с торговой площадкой.
В тот же день стало известно, что НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли.
Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будут осуществлены до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.
Центральный курс НКЦ — это курс, который рассчитывается НКЦ по специальному алгоритму и используется для переоценки позиций и определения верхней и нижней границ ценового коридора и границ оценки рыночных рисков.
Центральный курс на 13 июня составил, согласно данным НКЦ, ₽89,2256 для пары доллар/рубль и ₽95,7974 для пары евро/рубль. Для сравнения, официальный курс доллара от ЦБ на ту же дату был равен ₽89,0214, курс евро — ₽95,7391.
Впоследствии большинство брокеров сообщили, что остатки клиентов, действительно, были небольшими, однако конкретные суммы назвала только финансовая группы «Финам» (40 млн гонконгских долларов или примерно $5 млн, а также несколько миллионов долларов США.).