Юань упал на фоне отказа «Бэнк оф Чайна» работать с санкционными банками

«Но устойчиво высокого спроса на валюту не появилось из-за сложностей с выводом юаней с Мосбиржи. Bank of China решил остановить операции с подсанкционными российскими банками. В этих условиях спрос на валюту может снизиться, а часть участников рынка захочет ее продать, опасаясь проблем с доступом к юаням», — считают аналитики «СберИнвестиций». По их прогнозам рубль на торгах 24 июня может укрепиться до ₽11,7 за юань.