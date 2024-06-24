Юань упал на фоне отказа «Бэнк оф Чайна» работать с санкционными банками

Курс китайского юаня (CNY/RUB) на торгах 24 июня в моменте снизился на 2,79%, до ₽11,71, свидетельствуют данные Мосбиржи. К 13:04 мск падение замедлилось до 1,26%, курс юаня составил ₽11,894.
24 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщила, что «Бэнк оф Чайна», российская дочерняя структура китайского Bank of China, перестанет обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся в SDN-листе США. С остальными организациями, которые не попали под санкции США, сотрудничество продолжится.
Собеседник «Коммерсанта» обратил внимание, что из-за этого решения возникнут дополнительные издержки по времени и по стоимости обработки платежей. «Но самая главная проблема — платежи выходят за пределы банковского сектора, в результате чего у государства становится все меньше контроля за ними, возникают риски мошенничества», — отметил он.
Некоторые источники газеты объяснили решение «Банк оф Чайна» желанием избежать попадания под вторичные санкции.
Аналитики «СберИнвестиций» полагают, что на фоне этой новости рубль может снова укрепиться. Они отметили, что в пятницу, 21 июня, российская валюта торговалось на уровне ₽12 за юань, волатильность была повышенной. Тогда против рубля сыграло смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки.
«Но устойчиво высокого спроса на валюту не появилось из-за сложностей с выводом юаней с Мосбиржи. Bank of China решил остановить операции с подсанкционными российскими банками. В этих условиях спрос на валюту может снизиться, а часть участников рынка захочет ее продать, опасаясь проблем с доступом к юаням», — считают аналитики «СберИнвестиций». По их прогнозам рубль на торгах 24 июня может укрепиться до ₽11,7 за юань.
По данным «Эксперт РА», «Бэнк оф Чайна» является опорной расчетной кредитной организацией для китайского бизнеса, госструктур и крупных российских компаний. Банк специализируется на корреспондентском обслуживании российских банков, операциях с валютой и банкнотных сделках.