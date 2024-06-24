«Дочка» Bank of China свернет операции с подсанкционными банками России

В последнее время платежи все чаще проводят через небанковских платежных агентов, что делают всю цепочку транзакций менее прозрачной, оценили собеседники издания. По их мнению, деятельность небанковских посредников находится вне контроля регуляторов и не является прозрачной, что делает механизм рискованным: «Если деньги зависли, их вернут в рублях, но по какому курсу это будет сделано, непонятно».