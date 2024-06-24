«Сбер» выиграл иск к бывшей британской «дочке» на ₽12 млрд

По данным Teneo Financial Advisory, всего совокупные требования «Сбера» к Sberbank CIB (UK) достигают £259 млн, или $284 млн. Это почти втрое больше величины чистых обязательств бывшей «дочки» перед российской материнской структурой ($95 млн), которую определили внешние управляющие. В 2023 году стороны разработали соглашение об урегулировании, которое предполагало, что обязательства британской структуры перед российским материнским банком могли быть погашены за счет денег на счетах в России. Это позволило бы «Сберу» выйти из состава кредиторов, а остальным рассчитывать «на оптимальный доход» после реализации активов, отмечалось в отчете управляющих. Teneo Financial Advisory добивалась разрешения на обмен активами у британского станционного регулятора OFSI, но в августе 2023 года получила отказ.