Нефть и природный газ. Неделя перехода на новый контракт

Разница в их ценах составляет порядка $1. Дата расчета ближнего контракта — 28/06. 1 июля завершается срок действия соответствующего ему контракта на Мосбирже —BRN4.
При склейке котировок в tradingview и других источниках возможно образование гэпов на графике.
Глобальная техническая картина в активе выглядит по-бычьи. На прошлой неделе котировки смогли пробить «потолок» на $84,5 за баррель, что может служить сигналом к возможному походу к следующим максимумам — $87,4 и $91 за баррель.
Фундаментальная картина также пока складывается в пользу роста актива. Некоторую неопределенность вызывают сообщения с Ближнего Востока.
Новостной фон
∙ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна скоро завершит интенсивную стадию боевых действий в секторе Газа и перебросит часть сил на север Израиля, к границе с Ливаном.
∙ Импорт российской нефти в Индию в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом. При этом поставки из Саудовской Аравии упали до 10-месячного минимума.
∙ Один из танкеров, предположительно входящий в состав теневого флота России, простаивает больше недели в Балтийском море. Вероятная причина — новые санкции Великобритании.
Природный газ
Во фьючерсах на природный газ сложилась аналогичная ситуация. 26 июня — дата расчета июньского контракта NGN2024. Он сейчас торгуется дешевле, чем следующий за ним NGQ2024. Разница составляет порядка $0,137 за MMBtu.
Глобально актив пребывает в коррекционном движении в рамках того блока консолидации, в котором он находился прошлым летом и, вероятно, будет находиться и этим летом.
Поддержка видится на уровне $2,483−2,5. Здесь же пролегает 200-дневная скользящая средняя.
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