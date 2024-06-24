Экспорт бензина посчитали возможным продлить на июль

По последним данным Росстата, доступным только за первые четыре месяца 2024 года, объем производства бензина снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,4 млн т. Из данных службы следует, что в январе показатель составил 3,8 млн т, в феврале — 3,7 млн т, в марте — 3,5 млн т, в апреле — 3,4 млн т. Однако в годовом выражении снижение показателя произошло только в марте, после роста в предыдущие два месяца он упал сразу на 7,9% на фоне ударов украинских дронов по российским НПЗ и выхода из строя оборудования. Уже в апреле переработка скорректировалась: годовое снижение замедлилось до 2,9%, а месячное — до 2,1%.