Стало известно, у кого в России может быть нулевой НДФЛ

МРОТ должен быть сориентирован на минимальный потребительский бюджет, сообщила Татьяна Кузьмина.
Россияне, получающие заработную плату в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), должны освобождаться от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.
«ФНПР выступает за введение нулевой ставки НДФЛ на доходы для тех, кто получает заработную плату в размере МРОТ», — заявила Кузьмина в беседе с ТАСС. По ее словам, как предприниматель не уплачивает налог на прибыль с себестоимости своей продукции, так и работник не должен платить налог на ту часть дохода, которая компенсирует основные затраты на его труд, в первую очередь физиологические.
Кузьмина также подчеркнула, что МРОТ должен соответствовать минимальному потребительскому бюджету, который обеспечивает нормальное воспроизводство рабочей силы, в отличие от прожиточного минимума. Она отметила, что страховые выплаты, связанные с потерей заработной платы по различным причинам, должны быть взаимосвязаны с размером самой заработной платы.
Ранее Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу НДФЛ. Таким образом, согласно поправкам, граждане РФ, чей доход превышает 2,4 миллиона рублей, будут обязаны платить повышенный НДФЛ. При этом налог на прибыль для бизнеса увеличится до 25%. Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что с 2025 года МРОТ будет увеличен на 15%, передает Pravda.ru.