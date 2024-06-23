Стало известно, у кого в России может быть нулевой НДФЛ

«ФНПР выступает за введение нулевой ставки НДФЛ на доходы для тех, кто получает заработную плату в размере МРОТ», — заявила Кузьмина в беседе с ТАСС. По ее словам, как предприниматель не уплачивает налог на прибыль с себестоимости своей продукции, так и работник не должен платить налог на ту часть дохода, которая компенсирует основные затраты на его труд, в первую очередь физиологические.