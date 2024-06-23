Минэкономики предложило переложить туристический сбор на отельеров

На этой неделе Минэкономики планирует направить на рассмотрение в Минфин проект поправок к Налоговому и Бюджетному кодексам, предполагающий предоставление регионам права с 2025 года вводить туристический налог. Идея появления налога звучала в ходе обсуждения принятого Госдумой 20 июня в первом чтении налогового пакета и теперь может быть реализована при его втором чтении.
Новый налог Минэкономики предлагает взамен курортного сбора, который был введен на условиях эксперимента на 2018−2024 годы в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и в Санкт-Петербурге.
Туристический налог от сбора при этом будет существенно отличаться. Налогооблагаемой базой предложено сделать количество номеров в гостиницах — налог будут уплачивать отельеры и включать его в стоимость проживания (курортный же сбор платится туристами). Размер ставки будут устанавливать регионы, но базово, сообщают в Минэкономики, она составит «чуть более 65 ₽ за номер в сутки».
Выбранный подход объясняется тем, что раз налог с номера будет взиматься в любом случае, то у гостиниц не будет причин для занижения показателей по количеству гостей, «как это происходит сейчас», и проводить сбор «мимо кассы». Это повысит не только поступления, но и точность статистики по внутреннему турпотоку, от которой зависит объем субсидии регионам на развитие туристической инфраструктуры. Регионы смогут снижать ставку налога в зависимости от сезонности и заполняемости гостиниц вплоть до обнуления.
Платеж будет зачисляться в муниципальные бюджеты — как отмечает заместитель главы Минэкономики Дмитрий Вахруков, доходы от него можно будет направлять только на развитие и содержание туристической инфраструктуры.
Сам налог с номера, добавляют в ведомстве, «известная международная практика, а предложенная ставка — одна из самих низких». Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина поясняет, что обсуждались разные варианты взимания туристического налога: в процентах от оборота, в зависимости от классификации отеля, от стоимости номера, от площади — выбранный вариант депутат считает оптимальным.
В Cosmos Hotel Group отмечают, что налог позволит регионам с большим турпотоком привлечь средства для реконструкции локальной туристической инфраструктуры. При этом там «очень рассчитывают, что подход по внедрению этой инициативы будет сбалансированным». Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин обращает внимание на то, что сейчас взимание курортного сбора — «трудоемкий процесс для отельеров: платежи проводят отдельно при заселении». Идею уйти от этой практики в пользу централизованного расчета он, с одной стороны, называет позитивной, с другой — спорной с точки зрения повышения финансовой нагрузки на отельеров. «Гостиницы сначала освобождают от НДС на профильные услуги, а затем вводят им дополнительный налог», — рассуждает господин Ромашкин.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов замечает, что российская практика отличается от зарубежной: «В мире сбор берется с иностранцев, в высокий сезон или в локациях с повышенным спросом, в РФ — с жителей страны и круглый год». Принимая решение об установлении платежа, региональные власти, по его мнению, могут не всегда адекватно оценивать привлекательность объекта. Вадим Прасов замечает, что владельцы апартаментов и гостевых домов сейчас выведены за периметр курортного сбора, если такой подход сохранится, себестоимость ведения бизнеса вырастет как раз для отельеров, которые работают «вбелую».