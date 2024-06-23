Минэкономики предложило переложить туристический сбор на отельеров

В Cosmos Hotel Group отмечают, что налог позволит регионам с большим турпотоком привлечь средства для реконструкции локальной туристической инфраструктуры. При этом там «очень рассчитывают, что подход по внедрению этой инициативы будет сбалансированным». Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин обращает внимание на то, что сейчас взимание курортного сбора — «трудоемкий процесс для отельеров: платежи проводят отдельно при заселении». Идею уйти от этой практики в пользу централизованного расчета он, с одной стороны, называет позитивной, с другой — спорной с точки зрения повышения финансовой нагрузки на отельеров. «Гостиницы сначала освобождают от НДС на профильные услуги, а затем вводят им дополнительный налог», — рассуждает господин Ромашкин.