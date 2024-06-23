Дать взаймы: как правильно одолжить деньги знакомому или родственнику?

Для начала подумайте, готовы ли вы смириться с потерей суммы, если что-то пойдет не так.
Оцените ситуацию: постарайтесь выяснить, почему человек обратился именно к вам. В некоторых ситуациях достаточно будет поделиться с ним не деньгами, а информацией о кредитках с беспроцентным периодом, рассрочке или оплате товаров частями.
Другое дело, когда знакомый признается, что у него уже полно кредитов и займов, из-за чего банки и микрофинансовые организации отказываются снова выдавать ему деньги. В таком случае нужно четко понимать: вероятность получить назад то, что вы ему одолжите, довольно мала.
Если вы все же решите одолжить, то заем нужно правильно оформить.
Первое. Зафиксируйте все на бумаге: составьте расписку или договор займа.
Второе. Используйте перевод вместо наличных. Так у вас будет дополнительное подтверждение, что вы передали деньги заемщику. Справка об этой операции из банка или чек из банковского приложения станут вескими доказательствами, если дело дойдет до суда.
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