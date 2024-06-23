Дать взаймы: как правильно одолжить деньги знакомому или родственнику?

Другое дело, когда знакомый признается, что у него уже полно кредитов и займов, из-за чего банки и микрофинансовые организации отказываются снова выдавать ему деньги. В таком случае нужно четко понимать: вероятность получить назад то, что вы ему одолжите, довольно мала.