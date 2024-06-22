Неделя годовых собраний на российском рынке

На американском рынке инвесторы вновь будут наблюдать за выходящей макроэкономической информацией, чтобы попытаться спрогнозировать начало шагов ФРС США по снижению учетной ставки. В пятницу будет опубликована финальная оценка роста ВВП США в первом квартале текущего года, отражающая некоторое замедление темпов роста экономики. В настоящий момент фьючерсы на учетную ставку указывают на 60% вероятность понижения учетной ставки на заседании в сентябре. Данные по потребительской инфляции, которые выйдут в конце неделе, могут серьезным образом изменить ожидания участников рынка по действиям ФРС США.