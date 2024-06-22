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Неделя годовых собраний на российском рынке

Следующую неделю на российском рынке можно смело назвать неделей годовых корпоративных собраний акционеров, отмечает Михаил Армяков, портфельный управляющий «РСХБ Управление Активами».

Михаил Армяков
финансист
Источник: Reuters

До конца июня эмитенты торопятся отчитаться перед акционерами по итогам работы в прошлом году и порадовать их утверждением финальных годовых дивидендов. С некоторых пор на российском фондовом рынке нельзя утверждать, что размер годовых дивидендов, вынесенных на голосование советом директоров, будет утвержден с вероятностью 100%.

Собрания проведут крупнейшие эмитенты российского рынка, в том числе:

ПАО «Роснефть»,

ПАО «Совкомфлот» и т. д.

Если все обещания по дивидендным выплатам будут выполнены, то уже в середине июля на фондовом рынке появится большой объем денежных средств, которые могут быть, хотя бы частично, реинвестированы в акции российских компаний. Это может оказать серьезную поддержку рынку, который скорректировался из-за введения новых санкций.

На американском рынке инвесторы вновь будут наблюдать за выходящей макроэкономической информацией, чтобы попытаться спрогнозировать начало шагов ФРС США по снижению учетной ставки. В пятницу будет опубликована финальная оценка роста ВВП США в первом квартале текущего года, отражающая некоторое замедление темпов роста экономики. В настоящий момент фьючерсы на учетную ставку указывают на 60% вероятность понижения учетной ставки на заседании в сентябре. Данные по потребительской инфляции, которые выйдут в конце неделе, могут серьезным образом изменить ожидания участников рынка по действиям ФРС США.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».