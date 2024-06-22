Неделя годовых собраний на российском рынке

До конца июня эмитенты торопятся отчитаться перед акционерами по итогам работы в прошлом году и порадовать их утверждением финальных годовых дивидендов. С некоторых пор на российском фондовом рынке нельзя утверждать, что размер годовых дивидендов, вынесенных на голосование советом директоров, будет утвержден с вероятностью 100%.
Собрания проведут крупнейшие эмитенты российского рынка, в том числе:
ПАО «Роснефть»,
ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «Совкомфлот»
Если все обещания по дивидендным выплатам будут выполнены, то уже в середине июля на фондовом рынке появится большой объем денежных средств, которые могут быть, хотя бы частично, реинвестированы в акции российских компаний. Это может оказать серьезную поддержку рынку, который скорректировался из-за введения новых санкций.
На американском рынке инвесторы вновь будут наблюдать за выходящей макроэкономической информацией, чтобы попытаться спрогнозировать начало шагов ФРС США по снижению учетной ставки. В пятницу будет опубликована финальная оценка роста ВВП США в первом квартале текущего года, отражающая некоторое замедление темпов роста экономики. В настоящий момент фьючерсы на учетную ставку указывают на 60% вероятность понижения учетной ставки на заседании в сентябре. Данные по потребительской инфляции, которые выйдут в конце неделе, могут серьезным образом изменить ожидания участников рынка по действиям ФРС США.
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