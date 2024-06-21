Займы под 0%: что это такое и действительно ли они бесплатные?

Большую часть таких ссуд можно назвать бесплатными лишь условно: вернуть ту же сумму, что и получили, удастся, только если вы погасите долг вовремя.
Иначе вместо нулевой ставки вас ждут высокие проценты, причем чаще всего — за весь срок займа.
В чём выгода МФО, которые обещают бесплатные займы?
В первую очередь подобные предложения — это способ привлечь новых клиентов. Нередко кредиторы прямо-таки навязывают займы под 0%, как правило это небольшие суммы — до десяти или пятнадцати тысяч рублей. Но просрочки по беспроцентным займам все же случаются, а значит должник вернет деньги с процентами.
Нужно помнить: нулевая ставка перестанет действовать, если вы задержите платеж. Опоздание даже на один день чревато тем, что кредитор насчитает вам проценты. Причем, как правило, не только за время просрочки, а за весь срок займа — с момента, когда вы получили деньги.
В случае просрочки, помимо переплаты, вас ждет еще одна проблема. Информация, что вы не внесли платеж вовремя, отразится в вашей кредитной истории, а значит, в следующий раз получить кредит или заем будет сложнее.
Если деньги нужны на покупку, но вы не хотите рисковать, возможно, удобнее будет воспользоваться рассрочкой, оплатить заказ частями или оформить кредит на кассе.
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