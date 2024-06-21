Займы под 0%: что это такое и действительно ли они бесплатные?

Нужно помнить: нулевая ставка перестанет действовать, если вы задержите платеж. Опоздание даже на один день чревато тем, что кредитор насчитает вам проценты. Причем, как правило, не только за время просрочки, а за весь срок займа — с момента, когда вы получили деньги.