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Регионам могут разрешить вводить туристический сбор с 2025 года

Минэкономразвития совместно с представителями гостиничных сетей, Российским союзом туриндустрии и регионами готовят предложения по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Источник: Российская газета

Предполагается, что регионы смогут самостоятельно решать, вводить на своей территории туристический налог или нет. Объектом обложения будет количество номеров в гостиницах и отелях. Размер ставки будет устанавливать субъект, базово она может составить чуть более 65 рублей за номер в сутки.

Деньги, собранные за счет сбора, должны будут направляться в бюджеты муниципалитетов, где смогут тратиться на создание, ремонт и реконструкцию объектов туристической инфраструктуры.

По словам замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова, этот механизм является прозрачным как для бизнеса, так и для туристов. «Сведения обо всех отелях и гостиницах, которые платят туристический налог, будут агрегировать в Едином перечне классифицированных средств размещения, оператором которого является Росаккредитация», — уточнил он.

Напомним, эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге, и заканчивается в 2024 году.