Регионам могут разрешить вводить туристический сбор с 2025 года

Предполагается, что регионы смогут самостоятельно решать, вводить на своей территории туристический налог или нет. Объектом обложения будет количество номеров в гостиницах и отелях. Размер ставки будет устанавливать субъект, базово она может составить чуть более 65 рублей за номер в сутки.