Регионам могут разрешить вводить туристический сбор с 2025 года

Предполагается, что регионы смогут самостоятельно решать, вводить на своей территории туристический налог или нет. Объектом обложения будет количество номеров в гостиницах и отелях. Размер ставки будет устанавливать субъект, базово она может составить чуть более 65 рублей за номер в сутки.
Деньги, собранные за счет сбора, должны будут направляться в бюджеты муниципалитетов, где смогут тратиться на создание, ремонт и реконструкцию объектов туристической инфраструктуры.
По словам замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова, этот механизм является прозрачным как для бизнеса, так и для туристов. «Сведения обо всех отелях и гостиницах, которые платят туристический налог, будут агрегировать в Едином перечне классифицированных средств размещения, оператором которого является Росаккредитация», — уточнил он.
Напомним, эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге, и заканчивается в 2024 году.