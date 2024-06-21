Нефть. Неделя успокоилась

Поддержку черному золоту оказали данные о восстановлении спроса в Азии, а также прогноз Американской автомобильной ассоциации о росте спроса на топливо в июле. Подлили масла в огонь и заявления министра иностранных дел Израиля о «тотальной войне» с ливанской «Хезболлой».