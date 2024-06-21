Нефть. Неделя успокоилась

Поддержку черному золоту оказали данные о восстановлении спроса в Азии, а также прогноз Американской автомобильной ассоциации о росте спроса на топливо в июле. Подлили масла в огонь и заявления министра иностранных дел Израиля о «тотальной войне» с ливанской «Хезболлой».
Вчера Управление энергетической информации США (EIA) рапортовало о недельном снижении запасов сырой нефти в стране на 2,55 млн баррелей, что несколько удивило рынок, подтолкнув ценник нефти вверх, ведь ранее Американский институт нефти прогнозировал снижение. Данные EIA также показали, что запасы бензина упали на 2,3 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,73 млн баррелей.
Глобально на рынок нефти продолжают влиять сокращения добычи и экспорта, заявленные членами ОПЕК+, а также восстановление экономики Китая.
C точки зрения технического анализа возможно движение котировок к предыдущим пикам — $87,4 и $91 за баррель.
1 июля завершается срок действия ближнего контракта — код BRN4 на Мосбирже.
Фьючерсы на природный газ в США пробили 20-дневную скользящую среднюю (EMA20) — $2,746 за MMBtu — и активировали тем самым сценарий более глубокой коррекции. Следующая поддержка видится на уровне $2,483−2,5. Здесь пролегает 200-дневная скользящая средняя и нижняя граница летнего блока консолидации актива.
На следующей неделе подходит к концу срок действия ближнего фьючерса — код NGM4 на Мосбирже. Дата исполнения — 26 июня.
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