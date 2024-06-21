Эксперт рассказала, что делать, если родственник не платит по кредиту

В каких случаях вы обязаны это делать, а в каких нет — сейчас разберёмся.
Ситуации могут быть разными: в одних случаях вы обязаны платить по закону. В других — не обязаны, но вам может быть выгодно помочь родственнику разобраться с его финансовыми проблемами. И третий вариант — когда чужие долги не имеют к вам никакого отношения.
Скорее всего вам придётся платить если: вы поручитель по кредиту, вы созаёмщик по кредиту или займу, или вы наследник должника. Во всех этих случаях ваша обязанность гасить чужие обязательства вытекает из подписанного вами договора или в связи с актом принятия наследства.
Но бывают ситуации, когда формально вы платить не обязаны, хотя для вас имеет смысл это сделать.
Например, когда должник владеет частью вашего общего жилья и не гасит свой долг. Очевидно, что если задолженность по кредиту погашена не будет, то вполне возможно, придется знакомиться с новыми соседями. Или есть вариант — с согласия банка выкупить это имущество у родственника и гасить кредит вместо него.
Однако, если вы не претендуете на пользование чужим имуществом и не подписывали никакие бумаги в связи с кредитным договором вашего родственника, то вы не обязаны решать чужие финансовые проблемы.
В этом случае, когда вам звонят кредиторы или коллекторы по долгам, к которым вы не имеете отношения, у вас есть право отказаться с ними общаться.
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