Эксперт рассказала, что делать, если родственник не платит по кредиту

Ситуации могут быть разными: в одних случаях вы обязаны платить по закону. В других — не обязаны, но вам может быть выгодно помочь родственнику разобраться с его финансовыми проблемами. И третий вариант — когда чужие долги не имеют к вам никакого отношения.