Эксперт перечислил риски индивидуального инвестиционного счета

«Инвестору следует помнить о том, что вывести средства с ИИС без его закрытия нельзя. Если это произойдет раньше установленного законом срока, то право на налоговые вычеты будет утрачено, а уже полученные выплаты необходимо будет вернуть», — предупреждает Церазов. Исключение — снятие средств с ИИС-3 в целях дорогостоящего лечения.