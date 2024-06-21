Эксперт перечислил риски индивидуального инвестиционного счета

«Некоторые риски серьезны и чреваты потерей как минимум части капитала, а другие — представляют собой лишь потенциальные неудобства», — добавляет экономист.
Впрочем, Церазов отмечает, что большинство рисков/неудобств возникает, когда владелец ИИС использует его не по прямому назначению, которое заключается в долгосрочном инвестировании.
«Главным потенциальным риском выглядит возникновение ситуации, в которой владелец ИИС не сможет свободно распоряжаться своими средствами, если они будут инвестированы в инструменты, торги которыми будут по каким-то причинам приостановлены», — отмечает финансист.
Например, так произошло весной 2022 г., когда вскоре после начала СВО Мосбиржа на месяц приостанавливала торги акциями и некоторыми инструментами срочного рынка.
На протяжении этого времени инвесторы не могли ни продать их, ни понять, когда это можно будет сделать. Иными словами, они оказались в ситуации беспомощности и полной неопределенности.
Другой риск — возможное снижение стоимости активов на ИИС вследствие неблагоприятных колебаний рынка, говорит Церазов.
Владельцу такого счета эксперт напоминает, что АСВ не страхует ни ценные бумаги, ни деньги, которые на нем находятся.
При этом возможное банкротство брокера, который обслуживает ИИС, не выглядит, по мнению экономиста, большой проблемой.
По закону ценные бумаги и деньги клиентов хранятся отдельно от активов брокера, поэтому им ничего не должно угрожать. То есть в случае банкротства своего брокера инвестор может перевести финансовые активы к другому, хотя это и займет какое-то время.
Одновременно с этим в феврале Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, пообещал, что долгосрочные ИИС будут застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей.
«Инвестору следует помнить о том, что вывести средства с ИИС без его закрытия нельзя. Если это произойдет раньше установленного законом срока, то право на налоговые вычеты будет утрачено, а уже полученные выплаты необходимо будет вернуть», — предупреждает Церазов. Исключение — снятие средств с ИИС-3 в целях дорогостоящего лечения.
Есть и другие риски, которые больше похожи на неудобство. Например, закрытие ИИС может занять довольно длительное время (до месяца) и потребовать личного посещения налоговой и/или офиса брокера.
Кроме того, некоторые брокеры могут ограничивать возможности клиентов по участию в IPO через ИИС, позволяя делать это только через обычный брокерский счет.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева