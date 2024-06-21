Цены на нефть продолжают двухнедельный скачок: что дальше

Фьючерсы на сырую нефть в пятницу изменились мало, хотя во второй половине недели они были настроены на рост благодаря некоторому улучшению спроса и снижению в США запасов топлива и сырой нефти.
Как сообщает издание Thomson Reuters, цена на августовские фьючерсы на нефть Brent уменьшилась на 15 центов — до $85,56 за баррель, тогда как на предыдущей сессии она показывала рост на 0,8%.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе снизились на 14 центов — до $81,15 за баррель. Июльские контракты, истекшие в четверг, торговались по цене $82,17 за баррель, показав рост на 0,7%.
Всего с начала июня рост цен составил около 5%, достигнув максимума за последние семь недель. Аналитики Citi считают, что рост цен летом может продолжиться благодаря сезонному повышению спроса.
Запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 2,5 млн баррелей за неделю, запасы бензина — на 2,3 миллиона баррелей.
Росту цен также способствовали перспективы спроса в других странах. По опубликованной в пятницу информации, базовые потребительские цены в Японии за май выросли на 2,5% к прошлому году, что несет риски повышения ставок центральным банком страны в ближайшие месяцы.
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Виктория Воропаева