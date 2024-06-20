В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

«С большой долей вероятности рассмотрение законопроекта Госдумой комитет будет предлагать уже на следующей неделе, для того чтобы, как поручил президент, документ был принят в весеннюю сессию, а все необходимые средства были заложены в федеральном бюджете и бюджете Социального фонда», — отметил Нилов.