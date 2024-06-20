Нефть. Об автомобильном сезоне в США, TotalEnergies и НОВАТЭК

Котировки Brent зависли в неопределенности — рынок, вероятно, ждет отчет Управления энергетической информации США. Сегодня ведомство огласит официальные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в стране. Предыдущие цифры свидетельствовали о росте запасов на фоне рекордно высокого импорта.
Техническая картина в активе сложилась в пользу быков — цена поднялась выше 200-дневной скользящей средней и пробила горизонтальное сопротивление на $84,5 за баррель. Возможен ретест данного уровня в качестве новой поддержки. Но если судить более глобально, то на этой повысилась вероятность движения к предыдущим пикам — $87,4 и $91 за баррель.
Новостной фон
∙ Израильская армия продвинулась глубже в западную часть Рафаха. Страна близка к достижению своих военных целей в секторе Газа, что, по мнению местных чиновников и аналитиков, приведет к снижению интенсивности конфликта в ближайшие месяцы. При этом риск втягивания в конфликт других стран Ближнего Востока все еще остается насущным.
∙ В начале следующего месяца США будут праздновать День независимости. По прогнозам нефтетрейдеров, в период с 29 июня по 7 июля рекордное количество американцев отправится в летнее путешествие. Ожидается рост как автомобильных поездок, так и авиаперелетов. Туристический бум будет подпитывать спрос на топливо и ужесточать рынок нефти в США.
∙ Сенат Франции призывает правительство приобрести «золотую акцию» TotalEnergies. Она даст государству право голоса при принятии стратегических решений в компании. Сенат в своем докладе также рекомендовал, чтобы Франция добровольно отказалась от импорта российского СПГ. Но дело в том, что TotalEnergies принадлежит 19,4% акций российского производителя НОВАТЭК.
Фьючерсы на природный газ в США оттолкнулись от 20-дневной скользящей средней (EMA20) — $2,746 за MMBtu. Возможно, на этом коррекция закончится и актив возобновит восходящее движение.
Фьючерсы на природный газ в Европе (Dutch TTF) также проявляют бычий настрой и, судя по всему, намереваются пробить 200-дневную скользящую среднюю. Ситуация на местном рынке усложняется вероятным введением санкций против российского СПГ. Локально это может привести к всплеску цены до $500−600 за тыс. кубометров.
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