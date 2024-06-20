Нефть. Об автомобильном сезоне в США, TotalEnergies и НОВАТЭК

Техническая картина в активе сложилась в пользу быков — цена поднялась выше 200-дневной скользящей средней и пробила горизонтальное сопротивление на $84,5 за баррель. Возможен ретест данного уровня в качестве новой поддержки. Но если судить более глобально, то на этой повысилась вероятность движения к предыдущим пикам — $87,4 и $91 за баррель.