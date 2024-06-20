Каким будет курс рубля 21 июня 2024: прогноз эксперта

Рубль в четверг активно терял позиции к основным валютам после нескольких сессий роста. Юань на биржевых торгах вернулся к 12. Сентябрьский фьючерс на доллар торговался в районе 86,2. Курс возвращается к экономически обоснованным уровням. Эмоции приходят в норму, адаптируются механизмы конвертации. При этом мы не исключаем паузы в восстановлении иностранных валют и новых попыток рублевого укрепления. Приближается налоговый период, что вкупе с базовыми факторами в виде жесткой ДКП, обязательной продажи экспортной выручки и ежедневных интервенций ЦБ, может придавать рублю сил. Кроме того, вероятнее всего, сохраняются сложности в международных расчетах, из-за чего спрос на валюту со стороны импортеров может оставаться неустойчивым. По нашим оценкам, в пятницу доллар может двигаться на уровне 85−88 (на базе индикаторов срочного рынка), прогноз по биржевому курсу юаня — 11,2−12,2.