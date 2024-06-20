Каким будет курс рубля 21 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в четверг смог организовать отскок. Индекс Мосбиржи, заглянув чуть ниже 3000 п., оттолкнулся от сильной зоны поддержки, расположенной на этом уровне.
Восстановительной динамике способствовало коррекционное ослабление рубля. Кроме того, котировки сырьевых товаров преимущественно росли. Вместе с тем, возросшая вероятность повышения ключевой ставки и новости об очередных санкционных шагах ЕС сдерживают аппетит покупателей акций.
Внешний фон был неоднородным. На европейских площадках динамика торгов была в основном позитивной. В КНР усилилось снижение биржевых индексов. Народный банк Китая ожидаемо сохранил базовую ставку без изменений. В США вышла слабая статистика по новостройкам за май.
В конце недели ожидается публикация отчета ФРС о денежно-кредитной политике. В еврозоне и США выйдут предварительные индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг за июнь. Акционеры Сбера на годовом общем собрании обсудят утверждение дивидендов.
В пятницу ожидаем преимущественно боковую динамику на российском рынке. Прогноз на 21 июня по индексу Мосбиржи — 2985−3085 п.
Рубль в четверг активно терял позиции к основным валютам после нескольких сессий роста. Юань на биржевых торгах вернулся к 12. Сентябрьский фьючерс на доллар торговался в районе 86,2. Курс возвращается к экономически обоснованным уровням. Эмоции приходят в норму, адаптируются механизмы конвертации. При этом мы не исключаем паузы в восстановлении иностранных валют и новых попыток рублевого укрепления. Приближается налоговый период, что вкупе с базовыми факторами в виде жесткой ДКП, обязательной продажи экспортной выручки и ежедневных интервенций ЦБ, может придавать рублю сил. Кроме того, вероятнее всего, сохраняются сложности в международных расчетах, из-за чего спрос на валюту со стороны импортеров может оставаться неустойчивым. По нашим оценкам, в пятницу доллар может двигаться на уровне 85−88 (на базе индикаторов срочного рынка), прогноз по биржевому курсу юаня — 11,2−12,2.
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