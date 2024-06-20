Графики газификации дач составят до августа

Весной решено было расширить социальную газификацию на дачные поселки. Воспользоваться этим могут садоводы, чей дачный поселок входит в состав уже газифицированного населенного пункта (либо его газификация запланирована на этот год). Обязательные условия — на недвижимость должны быть оформлены документы, а газ может использоваться только для личных и семейных нужд, не для предпринимательства.
Решение о газификации дачного поселка должно быть принято на общем собрании членов садового некоммерческого товарищества (СНТ), а собственно заявку на присоединение к газовой трубе может подать как председатель СНТ, так и собственник любого участка. Организацией общих собраний СНТ, где будет обсуждаться вопрос подключения поселка к газу, по поручению президента займутся региональные и местные власти.
«Как правило, на подготовку общего собрания уходит не менее месяца, с учетом того что извещение каждому члену СНТ нужно направить не позднее чем за две недели до встречи», — говорит зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. "Общие собрания — и в СНТ, и вообще — сейчас проводить достаточно сложно, поскольку закрыт доступ к персональным данным в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), — отмечает она. — Если СНТ ранее реестр собственников не вело, утратило, менялись владельцы участков, то выяснить, кто собственник, найти его контакты иногда достаточно сложно.
При этом по закону инициировать собрание членов СНТ могут органы местного самоуправления: у них есть доступ к реестрам собственников, они могут найти членов этого товарищества и направить им извещения". Поэтому помощь органов власти здесь будет неоценима.
«Сама форма проведения собрания прописана в уставе СНТ», — отмечает депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Например, кто-то собирается очно в первую субботу месяца, а кто-то устраивает большой видеосозвон в соцсетях.
При этом СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов, насчитывается, по словам вице-премьера Александра Новака, 22 тыс. В них находится 1,5 млн негазифицированных домов. Всего в России сейчас зарегистрировано 88 тыс. СНТ с 16 млн домов.
Большинство СНТ пока не входит в границы населенных пунктов, хотя два года назад процедуру присоединения к ним садоводств четко регламентировали. Причина в том, что не всем выгодно присоединяться к городу или поселку.
Да, в эти СНТ обязана будет приехать скорая или врач, а жители садоводства могут пользоваться льготами и услугами, которые действуют в этом населенном пункте. Но в таких СНТ, как правило, больше платят за вывоз мусора, больше земельный налог. Хотя, теперь именно вошедшие в состав населенных пунктов СНТ получают право на социальную газификацию. Впрочем, по закону присоединиться к населенным пунктам возможно и сейчас. Но этот процесс занимает время.
Еще один важный момент, который ранее подчеркивали в минэнерго — дом по программе социальной газификации СНТ обязательно должен быть жилым, и это должно быть подтверждено соответствующими бумагами (формулировка при этом — «домовладение, предназначенное для постоянного проживания и являющееся объектом индивидуального жилищного строительства»).
Бесплатно подвести газ к пустому участку или участку, на котором только строится дача, не получится. Также нельзя подвести газ туда, где одиноко стоит, к примеру, сарай для инструментов или даже баня.
Отдельный вопрос, насколько готов «Газпром» заниматься газификацией и есть ли у него на это средства, учитывая, что за 2023 год компания отчиталась об убытке в 629 млрд руб. по EBITDA (показатель рентабельности компании в рамках операционной деятельности). Что касается последнего, то, как отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, «Газпром» не убыточен — скорректированная чистая прибыль по итогам 2023 года составила 724 млрд руб. Формальный убыток связан с неденежными факторами — преимущественно списанием активов и курсовыми разницами.
Бесплатно подвести газ к пустому участку, или к участку, на котором только строится дача, не получится. Нельзя подвести газ и туда, где одиноко стоит, к примеру, сарай или баня.
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценивает затраты по догазификации в 400−500 млрд рублей без учета стоимости проводки на территории участка и газопотребляющего оборудования. По его словам, работа по инвентаризации и приему заявок от членов СНТ идет достаточно бодро, в перечень уже включены 5 тыс. СНТ по всей стране.
Что касается самого газа, то лучше продавать его на внутреннем рынке по низкой цене, чем не продать вовсе. В масштабах страны потребление газа СНТ оказывается не таким уж и малым. «Оценить потенциал спроса на такой газ можно на примере США, — говорит эксперт по энергетике Кирилл Родионов. — В 2023 году там на одно домохозяйство приходилось в среднем 1600 кубометров потребления газа». Соответственно, 1,5 млн домохозяйств могут обеспечить спрос на 2,4 млрд кубометров газа в год.
«За работы, которые проводятся уже на дачном участке, придется заплатить. Но на членов СНТ распространяются льготы, которые действуют сейчас для владельцев домов в населенных пунктах», — говорит Разворотнева. Участники военных действий, многодетные семьи, малоимущие граждане имеют право на социальную поддержку. СНТ не имеет права препятствовать подключению садоводов к газу, подчеркивает Чаплин. Заявки на газификацию могут подавать собственники участков или уполномоченные представители СНТ.