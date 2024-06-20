Графики газификации дач составят до августа

Да, в эти СНТ обязана будет приехать скорая или врач, а жители садоводства могут пользоваться льготами и услугами, которые действуют в этом населенном пункте. Но в таких СНТ, как правило, больше платят за вывоз мусора, больше земельный налог. Хотя, теперь именно вошедшие в состав населенных пунктов СНТ получают право на социальную газификацию. Впрочем, по закону присоединиться к населенным пунктам возможно и сейчас. Но этот процесс занимает время.