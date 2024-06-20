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Где запрещено работать подросткам

Устроиться на работу можно до наступления совершеннолетия, но стоит учитывать ряд особенностей, установленных законодательством. Об этом рассказал Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру.

Источник: Freepik

Так, в статье 63 Трудового кодекса РФ определен возраст, с которого можно заключать трудовой договор.

«Дети младше 14 лет могут работать в организациях кинематографии, театре, цирке или участвовать в концертах и рекламе без ущерба здоровью и нравственному развитию», — говорит эксперт.

Самостоятельно принимать решение об устройстве на работу ребенок не может, ему нужно письменное разрешение от одного из родителей и органа опеки и попечительства.

С 14 лет подросток уже может устраиваться на работу самостоятельно, но, также с письменного согласия родителей и органов опеки и попечительства.

«Однако только для выполнения легкого труда, без вреда для здоровья, и, если работа не будет мешать освоения образовательной программы», — уточняет Ветерков.

С 16 лет подростки могут без согласия родителей устраиваться на работу, которая им нравится, но с ограничениями по условиям труда, характеру выполняемой работы, режимом труда, а полная самостоятельность наступает с 18 лет.

Предлагаемая работа не должна быть связана с тяжёлым физическим или психологическим трудом, не может подразумевать опасные условия, работу в ночное время, выходные и праздники, а также не должна быть связана с игорным бизнесом и спиртными напитками.

Кроме этого, несовершеннолетний сотрудник не может быть отправлен в командировку.

Перед началом работы подросток должен пройти обязательный медицинский осмотр, чтобы выяснить не повлияет ли занятость на процесс роста и развития.

«Работодатель не может устанавливать испытательный срок для несовершеннолетних сотрудников, а также заключать договор о полной материальной ответственности. Работодатель должен предоставлять несовершеннолетнему сотруднику оплачиваемый отпуск в течение 31 дня, а также дополнительный отпуск во время учебной сессии», — поясняет Ветерков.

Согласно статье 269 Трудового кодекса, расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке работодатель может за исключением случая ликвидации организации, ИП только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева