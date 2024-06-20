ГД приняла в первом чтении проект о выплате родителям двух и более детей

Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из 4-х человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью. Отмечается, что при назначении выплаты во внимание будет приниматься не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность. Порядок назначения и предоставления выплаты, который утверждается Правительством, будет подготовлен ко второму чтению законопроекта, намеченному на начало июля 2024 года.