ГД приняла в первом чтении проект о выплате родителям двух и более детей

Документ, который был внесен правительством РФ, является частью бюджетного пакета. Он устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей. Уточняется, что данная выплата будет предоставлена российским гражданам, постоянно проживающим на территории РФ. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.
Выплаченный налог за прошлый год будет пересчитан по ставке 6%, а разница — возвращена гражданину. Оператором выплаты станет Социальный фонд России.
«При назначении семейной налоговой выплаты будут применяться механизмы социального казначейства», — пояснил заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Пудов. Он подчеркнул, что для ее получения будет достаточно одного электронного заявления, прочие документы не потребуется предоставлять. Все нужные сведения Соцфонд по каналам межведомственного взаимодействия сможет получить из информационных систем.
Согласно предварительным расчетам, дополнительной поддержкой будут обеспечены порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей. Кроме того, претендовать на выплату смогут и те родители, к доходу которых будет применяться повышенная ставка подоходного налога в размере 15%. Но опять же — при условии, что среднедушевой доход в такой семье не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека.
«Всего на предоставление семейных налоговых выплат будет направлено порядка 100 млрд рублей. Порядок назначения и предоставления выплаты будет подготовлен Правительством ко второму чтению законопроекта в Госдуме», — добавил Пудов.
Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Так, заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности.
Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из 4-х человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью. Отмечается, что при назначении выплаты во внимание будет приниматься не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность. Порядок назначения и предоставления выплаты, который утверждается Правительством, будет подготовлен ко второму чтению законопроекта, намеченному на начало июля 2024 года.
Новая мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги. При этом те родители, у которых есть задолженность по алиментам, не будут иметь возможности претендовать на семейную налоговую выплату.