Банк России выяснил, как чаще всего расплачиваются россияне

По результатам социологического исследования Банка России за 2023 год, подавляющее число россиян (75%) отдают предпочтение безналичным способам оплаты.
Второе место занимают операции через онлайн-банки и мобильные переводы (48%), третье — переводы и оплата по СБП (28%).
Четвертое по популярности место — у мобильных платежных сервисов (Mir Pay и других) — 24%.
Пластиковые банковские карты есть у 95% респондентов опроса, виртуальные карты — у 42%. Самые частые жалобы участников исследования — это списание денег со счета по требованию третьей стороны (25%) и виртуальное мошенничество (15%).
Доля россиян, использующих наличные для повседневных расчетов составила 24% от числа опрошенных, против 27% годом ранее.
Хранят сбережения на вкладах в кредитных организациях 39% россиян, на дебетовых картах — 35%, копят деньги в наличной форме 30%.
Доля респонденов, у которых отсутствуют всякие сбережения, по данным исследования, составляет 17%, против 18% в 2022 году.
Доля граждан, которые предпочитают инвестировать в недвижимость, за прошлый год сократилась вдвое — с 8 до 4%.
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Виктория Воропаева