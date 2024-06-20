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Банк России выяснил, как чаще всего расплачиваются россияне

Большая часть населения выбирает безналичную форму оплаты, показал опрос ЦБ.

Источник: life.ru

По результатам социологического исследования Банка России за 2023 год, подавляющее число россиян (75%) отдают предпочтение безналичным способам оплаты.

Второе место занимают операции через онлайн-банки и мобильные переводы (48%), третье — переводы и оплата по СБП (28%).

Четвертое по популярности место — у мобильных платежных сервисов (Mir Pay и других) — 24%.

Пластиковые банковские карты есть у 95% респондентов опроса, виртуальные карты — у 42%. Самые частые жалобы участников исследования — это списание денег со счета по требованию третьей стороны (25%) и виртуальное мошенничество (15%).

Доля россиян, использующих наличные для повседневных расчетов составила 24% от числа опрошенных, против 27% годом ранее.

Средний чек покупки за наличные, вырос с 1 377 ₽ до 1 568 ₽ При этом 7% респондентов совершают платежи только наличными и не пользуются безналичными сервисами. Еще 6% опрошенных, напротив, платят только безналом.

Хранят сбережения на вкладах в кредитных организациях 39% россиян, на дебетовых картах — 35%, копят деньги в наличной форме 30%.

Доля респонденов, у которых отсутствуют всякие сбережения, по данным исследования, составляет 17%, против 18% в 2022 году.

Доля граждан, которые предпочитают инвестировать в недвижимость, за прошлый год сократилась вдвое — с 8 до 4%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева