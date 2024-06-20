Банк России выяснил, как чаще всего расплачиваются россияне

Второе место занимают операции через онлайн-банки и мобильные переводы (48%), третье — переводы и оплата по СБП (28%).

Четвертое по популярности место — у мобильных платежных сервисов (Mir Pay и других) — 24%.

Пластиковые банковские карты есть у 95% респондентов опроса, виртуальные карты — у 42%. Самые частые жалобы участников исследования — это списание денег со счета по требованию третьей стороны (25%) и виртуальное мошенничество (15%).

Средний чек покупки за наличные, вырос с 1 377 ₽ до 1 568 ₽ При этом 7% респондентов совершают платежи только наличными и не пользуются безналичными сервисами. Еще 6% опрошенных, напротив, платят только безналом.