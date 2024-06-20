Бюджет трещит: спасут ли Турцию проливы

По мнению Екатерины Новиковой, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, в Турции сохраняется сложная ситуация в турецкой экономике, где ключевая ставка с марта повышена до 50%. Турецкая экономика находится в предкризисном состоянии более 10 лет. Турецкая лира за это время упала в 20 раз, в стране неудержимо растет инфляция, которая превышает 70% в год, а Центробанк страны ежегодно повышает ставку. Но этим меры не помогают остановить рост цен и девальвацию.