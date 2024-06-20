Бюджет трещит: спасут ли Турцию проливы

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил о повышении на 15% с 1 июля сборов, взимаемых с судов, проходящих через турецкие проливы без остановки. По его словам, благодаря этому решению Турция увеличит плату в 6,3 раза по сравнению с периодом до 2022 года с 1 июля.
«Если до 2022 года грузовое судно с чистым тоннажем в 10 тысяч тонн суммарно выплачивало нам 3,24 тыс. долларов за транзит, то с 1 июля плата повышается до 20,37 тысяч долларов. Таким образом мы увеличим приток иностранной валюты в нашу государственную казну», — отметил министр. В предыдущий раз сбор за проход был увеличен в июле 2023 года на 8%.
По международной конвенции проход через проливы остается свободным и бесплатным. Но Турция по Конвенции Монтре с 1936 года получила право требовать оплату за проход через Босфор и Дарданеллы для обслуживания маяков, санитарного, экологического контроля и спасательных операций в случае чрезвычайных ситуаций.
До 2022 года ставка за проход не менялась 39 лет. Но указом президента страны с 7 октября 2022 года сборы были повышены в 5 раз и впредь индексируются ежегодно. Это решение увеличило годовой доход Турции от прохода судов через проливы с 40 млн до 200 млн евро. А теперь доход вырастет до 250 млн евро. Повышение сборов отразится на стоимости грузов, говорят опрошенные эксперты.
Через Босфор и Дарданеллы проходят до 50 тыс. судов в год. Это и танкеры с российскими нефтепродуктами, нефтью, сухогрузы с российским зерном. На этот маршрут приходится около 3% всех мировых поставок нефти.
Проливы имеют ключевое значение для экспорта нефти, которую поставляет Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и западных компаний. Нефть по трубопроводу КТК доставляется с месторождений Западного Казахстана и перегружается в танкеры на морском терминале под Новороссийском. КТК прокачивает более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, и нефть с российских месторождений.
Прокачка нефти через КТК в 2023 году выросла на 8% до 63,5 млн тонн: 56 млн тонн казахской нефти и 7,4 млн тонн российской (3% от общего экспорта нефти из РФ в 234 млн тонн), согласно данным компании. В 2024 году планируется рост до 70 млн тонн нефти. В месяц из Новороссийска отходит 40−50 танкеров с нефтью КТК.
Бюджет трещит
По мнению Екатерины Новиковой, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, в Турции сохраняется сложная ситуация в турецкой экономике, где ключевая ставка с марта повышена до 50%. Турецкая экономика находится в предкризисном состоянии более 10 лет. Турецкая лира за это время упала в 20 раз, в стране неудержимо растет инфляция, которая превышает 70% в год, а Центробанк страны ежегодно повышает ставку. Но этим меры не помогают остановить рост цен и девальвацию.
«Таким образом, Турции нужны дополнительные средства для поддержания своей экономики, в связи с чем и происходит повышение тарифов для судов, использующих пролив Босфор и Дарданеллы», — пояснила экономист.
Эксперт экономического факультета РУДН Людмила Денмез также обратила внимание на сложности в турецкой экономике. "Турецкая экономика испытывает кризис, в 2023 году дефицит бюджета Турции достиг 659 миллиарда турецких лир.
Таким образом, государство пытается восполнить дефицит бюджета из разных источников, в том числе и за счет повышения платы за проход судов через проливы", — пояснила она.
Вырос трафик
Тем не менее, еще одна причина повышения сборов, как объясняют турецкие власти, — увеличение трафика через проливы, что приводит к пробкам на входе. В итоге растут затраты на обслуживание, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Поэтому не хватает, может быть, какой-то инфраструктуры, и Турция под развитие увеличивает плату», — пояснил он.
Время ожидания судов у входа в Босфор превысило 24 часа, и повышает риск столкновений, аварий, пояснял ранее министр Абдулкадир Уралоглу.
По его словам, пропускная способность пролива Босфор — 25 тысяч судов в год, а сейчас трафик превысил 40 тысяч судов. «К 2050 году через Босфор будут проходить уже до 78 тысяч судов, а в 2070-х годах — до 86 тысяч. Босфор это не выдержит», — отметил он.
По данным турецкого министерства транспорта, количество судов, прошедших через Босфор и Дарданеллы в 2023 году, выросло на 8,2%, а количество круизных лайнеров, заходивших в турецкие порты, увеличилось на 20% до 1192 судна. Через турецкие проливы прошли 83,892 тыс. судна, 39 тысяч — через пролив Босфор и 44,892 тыс. — через Дарданеллы. Росту трафика через турецкие проливы помогает ближневосточный конфликт — хуситы обстреливают подходы к Суэцкому каналу. Желание Турции заработать в такой ситуации понятно.
«В условиях кризиса международных морских перевозок стоимость прохода через все важнейшие водные артерии за последний год увеличилась», — пояснила Людмила Денмез.
По ее данным, Суэцкий канал, к примеру, также поднял стоимость прохода судов с 2024 года на 5−15% в зависимости от категории судна.
«Большое количество Черноморских портов в настоящее время закрыты или работают не на полную мощность, в то же время нагрузка на проливы Босфор и Дарданеллы выросла почти на 11%», — подчеркнула эксперт.
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