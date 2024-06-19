Юань ниже ₽11,5, индекс Мосбиржи, нефть выше $85 за баррель: дайджест

Котировки растут на фоне позитивных прогнозов по мировому спросу на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые полагают, что дефицит предложения может сохраниться до наступления зимы, пишет портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев. По его словам оптимизм инвесторов также связан с тем, что в США усиливается автомобильный и туристический сезоны, а также ожидается начало смягчения монетарной политики, что может усилить спрос на нефть в первой экономике мира.