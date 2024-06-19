Юань ниже ₽11,5, индекс Мосбиржи, нефть выше $85 за баррель: дайджест

Курс юаня.
Курс юаня во вторник опустился ниже отметки ₽11,5. По итогам торгов пара CNY/RUB потеряла 4,19%, достигнув ₽11,45 за юань. Ниже ₽11,5 китайская валюта торгуется впервые за год — с 8 июня 2023 года.
Причина укрепления рубля к юаню может заключаться в опасениях вторичных санкций, говорит эксперт «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. На прошлой неделе США, среди прочего, включили в санкционный список компаний из Китая, Гонконга, Турции, Индии и ОАЭ.
Кроме того, санкции могли создать дополнительные сложности с валютными расчетами. Из-за этого спрос на валюту со стороны импорта мог резко сократиться, в то время как российские компании-экспортеры продолжили продавать валюту, так как указ о продаже валюты остается в силе, добавил Джиоев.
«В результате предложение валюты на рынке сохраняется, а спрос на нее стал меньше — и на пониженных объемах торгов это может приводить к резкому проскальзыванию курса юаня вниз», — подвел итог аналитик, но предупредил, что при восстановлении спроса на валюту курс юаня может точно так же быстро отскочить вверх.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов считает, что дополнительным позитивным фактором для рубля выступает долгожданное восстановление нефтяных котировок. А руководитель направления инвестиционного консультирования инвесткомпании «Алор Брокер» Алексей Антонов предположил, что экспортеры начали заблаговременно собирать рубли под июньскую уплату налогов. Кроме того, по его мнению, многие компании сокращают юаневую подушку безопасности в пользу рублевых инструментов, которые дают большую доходность.
По словам Евгения Локтюхова из ПСБ, в ближайшей перспективе сохраняется вероятность навеса предложения юаня со стороны Центробанка и экспортеров. Это способно подталкивать курс китайской валюты на более низкие уровни. «Исходя из складывающихся дисбалансов смещаем целевой диапазон по курсу юаня в зону ₽11−12. Не исключаем, в отсутствие новых вводных, локального теста его нижней границы к налоговым выплатам 28 июня», — заключил эксперт.
Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций во вторник, 18 июня, продолжил снижение. По итогам торгов индекс Мосбиржи потерял 2,2%, и закрылся на уровне 3 114,15 пункта. Индекс РТС вырос на 0,08% — до 1 127,16 пункта.
Индекс Мосбиржи снижается из-за укрепления рубля и падения рынка облигаций, сообщил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. При этом внешний фон остается позитивным. Так, цена нефти марки Brent прибавила 1% и впервые с конца мая поднялась выше $85 за баррель.
По мнению эксперта, поводов для слома негативной тенденции на российском рынке акций пока нет. Основной фактор давления на рынок акций — это продолжение роста процентных ставок. Падение рублевых облигаций до двухлетних минимумов увеличивает их доходность к погашению, и притоки новых средств в первую очередь идут в облигации, а не в акции.
Еще один фактор — сильный рубль, который особенно негативен для акций экспортеров, в том числе для привилегированных бумаг «Сургутнефтегаза». Накануне курс юаня к рублю (CNY/RUB) опускался до минимума более чем за год — до отметки ₽11,44. Возможно, спрос на валюту временно понижен из-за сложностей с импортом, сообщил эксперт «Альфа-Инвестиций». Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов не исключает, что экспортеры начали заблаговременно собирать рубли под июньскую уплату налогов, а многие компании сокращают юаневую подушку безопасности в пользу рублевых инструментов, которые дают большую доходность.
На российском фондовом рынке сохраняются «медвежьи» настроения, и индекс Мосбиржи продолжает движение вниз к ближайшему уровню сопротивления у отметки в 3090 пунктов, рассказал аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов. В случае пробития этой отметки индекс может обновить очередные многомесячные минимумы и опуститься до отметки в 3000 пунктов, предупредил эксперт. По мнению «Альфа Инвестиций», растут риски спуска к области поддержки 2960−3000 пунктов.
Цены на нефть
Цена нефти Brent на торгах 18 июня впервые с 29 мая превысила отметку $85 за баррель. По итогам торгов вторника котировки выросли на 1,28%, до $85,33 за баррель.
Одной из основных причин взлета котировок стали новые атаки беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру, отметил инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.
Котировки растут на фоне позитивных прогнозов по мировому спросу на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые полагают, что дефицит предложения может сохраниться до наступления зимы, пишет портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев. По его словам оптимизм инвесторов также связан с тем, что в США усиливается автомобильный и туристический сезоны, а также ожидается начало смягчения монетарной политики, что может усилить спрос на нефть в первой экономике мира.
«Нефтяные котировки с начала июня набирают силу, но на данный момент нельзя с уверенностью сказать, что ее хватит на слом основного медвежьего движения ввиду неопределенных перспектив спроса на ресурс и рисков увеличения его предложения», — предупредила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Последний день для покупки акций «Мать и Дитя» под дивиденды
Среда, 19 июня — последний день, когда можно купить акции компании «МД Медикал Груп» (владельца сети клиник «Мать и дитя»), чтобы получить дивиденды. В четверг торги по акциям компании откроются с дивидендным гэпом.
Компания выплатит акционерам ₽141 на акцию. Это рекордный дивиденд — «Мать и Дитя» решила пустить на выплаты нераспределенную прибыль, накопленную за период, когда дивиденды не выплачивались из-за внешних ограничений. («Мать и дитя» не выплачивала дивиденды с 2022 года.).
Эксперты БКС подчеркивают, что ожидать столь высоких дивидендов в последующие кварталы не стоит. Отчасти осознание этого стало одной из причин обвала котировок «Мать и Дитя» за первые два дня торгов после редомициляции.
«Мать и дитя» в конце мая завершила редомициляцию с Кипра в Россию и была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. После этого компания вновь смогла платить дивиденды.
Кроме того, после редомициляции депозитарные расписки прежнего юрлица MD Medical на Мосбирже были сконвертированы в акции МКПАО «МД Медикал Груп». С 17 июня акции начали торговаться на площадке после перерыва, связанного с конвертацией.
За два дня торгов котировки «Мать и Дитя» обвалились на 6,6%, до ₽1001 за акцию. Давление на котировки также оказали навес продавцов, покупавших акции компании на внешнем контуре, и фиксация прибыли после первоначального скачка котировок на 30% вверх.
Курсы валют
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Райффайзен Банк (уточнить офис можно на сайте банка) купить доллары можно по ₽87,7, курс на продажу не выставлен.
Камкомбанк (ст. м. «Новогиреево», «Нагатинская», «Серпуховская» и др.): купить доллары можно по ₽89,17, продать — по ₽88,01;
Самые дешевые евро:
Экспобанк: (уточнить офис можно на сайте банка) купить евро можно по ₽96,45, продать — по ₽87,26;
Камкомбанк (ст. м. «Новогиреево», «Нагатинская», «Серпуховская» и др.): купить евро можно по ₽96,84, продать — по ₽96,52.
Самые дешевые юани:
Цифра банк (уточнить офис можно на сайте банка): купить юани можно по ₽12,19, продать — по ₽11,58.
Камкомбанк (ст. м. «Новогиреево», «Нагатинская», «Серпуховская» и др.): купить юани можно по ₽12,82, продать — по ₽12,36.
Другие важные события.
Визит президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.
Росстат: публикация потребительских ожиданий в России во втором квартале 2024 года.
Росстат: публикация оценки индекса потребительских цен с 11 по 17 июня.
Банк России: публикация динамики потребительских цен и оценки трендовой инфляции.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 и ОФЗ-ПД серии 26245.
США: национальный выходной. Страна отмечает Juneteenth, биржи не работают.
Великобритания: индекс потребительских цен, май — 09:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 114,15 (-2,18%).
Индекс РТС: 1 127,16 (+0,08%).
S&P 500: 5487,03 (+0,25%).
Dow Jones Industrial Average: 38 834,86 (+0,15%).
NASDAQ Composite: 17 860,43 (+0,02%).