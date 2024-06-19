Нефть пробила потолок

Таким образом, актив вышел из зоны консолидации и, вероятно, готов к новой волне роста. С точки зрения технического анализа, возможен рост к предыдущим пикам — $87,4 и $91 за баррель.
Из фундаментальных факторов поддержку нефти оказывает политика ОПЕК+, а также восстановление спроса со стороны Китая. Разнонаправленные новости поступают с Ближнего Востока.
Новостной фон
∙ Двойные послания поступают с Ближнего Востока. С одной стороны, Израиль близок к достижению своих целей в Рафахе, что, по мнению израильских чиновников и аналитиков, приведет к снижению интенсивности конфликта в ближайшие месяцы. С другой стороны, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупреждает о приближающейся «тотальной войне» с ливанской «Хезболлой».
∙ Американский институт нефти (API) сообщил, что за неделю, закончившуюся 14 июня, запасы сырой нефти в США выросли на 2,264 млн баррелей. Цифра соответствует ожиданиям аналитиков, опрошенных СМИ. Запасы бензина сократились на 1,077 млн баррелей, запасы дистиллятов выросли на 538 тыс. баррелей, сообщили источники Reuters. Официальные данные поступят от Управления энергетической информации завтра.
∙ Нефтеперерабатывающие заводы Азии восстанавливают часть мощностей после технического обслуживания несмотря на низкую рентабельность.
∙ Морские потоки нефти из России за неделю, закончившуюся 16 июня, выросли на 5% до двухмесячного максимума в 3,7 млн б/с. В июне страна в рамках добровольных ограничений ОПЕК+ сокращает добычу, а не экспорт.
∙ По расчетам аналитиков HSBС, добыча сланцевой нефти в США будет расти в течение следующих нескольких лет, прежде чем достигнет своего пика. Причина — совершенствование методов добычи на фоне волны корпоративных слияний и поглощений. Рост добычи в США, по мнению HSBC, будет оказывать давление на ОПЕК+.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США все-таки не пошли глубже и оттолкнулись от 20-дневной скользящей средней (EMA20) — $2,746 за MMBtu. Сегодня видим возобновление ростовой тенденции.
Аналогичная техническая картина наблюдается и в Европе (фьючерс Dutch TTF). ЕС близок к принятию 14-го пакета санкций, в который может попасть российский СПГ. Для рынка европейского газа это может стать некоторым стрессом.
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