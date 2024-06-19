Нефть пробила потолок

∙ Двойные послания поступают с Ближнего Востока. С одной стороны, Израиль близок к достижению своих целей в Рафахе, что, по мнению израильских чиновников и аналитиков, приведет к снижению интенсивности конфликта в ближайшие месяцы. С другой стороны, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупреждает о приближающейся «тотальной войне» с ливанской «Хезболлой».