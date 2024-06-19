Минтруд подготовил проект методики расчета кадровых потребностей экономики

Первый такой опрос состоялся в августе 2023 года — тогда Минтруд разослал через региональные министерства и департаменты соцзащиты письма многим крупным и средним работодателям с целью сбора данных о том, как они создают свои кадровые прогнозы и чего ждут от рынка труда в ближайшие годы. Как следовало, например, из такого письма за подписью первого заместителя руководителя департамента труда и соцзащиты правительства Москвы Александры Александровой, результаты опроса должны представляться в обобщенном виде как прогноз профессионально-квалификационной структуры рынка труда и дополнительной потребности в профессиональных кадрах в среднесрочной (на 2026 год) и в долгосрочной (на 2029 год) перспективах.