Минтруд подготовил проект методики расчета кадровых потребностей экономики

Минтруд разработал проект методики, которая необходима для формирования прогноза кадровых потребностей экономики РФ. Документ (есть у «Ъ») в конце мая был отправлен на обсуждение в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК; сформирована из представителей правительства, работодателей и профсоюзов).
Напомним, поручение готовить пятилетний прогноз кадровых потребностей экономики Владимир Путин дал правительству в сентябре 2023 года на заседании Госсовета. Чиновникам предстоит добиться по возможности наиболее точного совпадения предложения рабочей силы, которое формирует российская система образования, и спроса на труд со стороны работодателей. Планируется, что в основе такого прогноза правительство будет рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профессиональным образованием (см. «Ъ» от 22 сентября 2023 года). Также прогноз ляжет в основу формирования перечня мероприятий нового нацпроекта «Кадры». Первый кадровый прогноз по предложенной методике ведомство должно представить уже до конца этого года.
Отметим, что свое видение кадровых потребностей экономики уже предлагают эксперты — так, согласно оценкам ЦМАКП, до 2035 года на рынок труда РФ должно выйти несколько миллионов выпускников системы среднего образования, иначе дисбаланс спроса и предложения рабочей силы в стране будет ухудшаться (см. «Ъ» от 18 июня).
Как следует из письма Минтруда в секретариат РТК, для расчета кадровой потребности ведомство предлагает использовать несколько источников данных.
Первый из них — статистика, которую в ходе своих обследований предприятий и населения собирает Росстат (например, количество отработанного рабочего времени). Второй источник — данные Минэкономики, в частности его макроэкономического прогноза. Третий — результаты опросов работодателей, в ходе которых они будут сообщать о своих кадровых потребностях (такие исследования ведомство планирует проводить ежегодно).
Первый такой опрос состоялся в августе 2023 года — тогда Минтруд разослал через региональные министерства и департаменты соцзащиты письма многим крупным и средним работодателям с целью сбора данных о том, как они создают свои кадровые прогнозы и чего ждут от рынка труда в ближайшие годы. Как следовало, например, из такого письма за подписью первого заместителя руководителя департамента труда и соцзащиты правительства Москвы Александры Александровой, результаты опроса должны представляться в обобщенном виде как прогноз профессионально-квалификационной структуры рынка труда и дополнительной потребности в профессиональных кадрах в среднесрочной (на 2026 год) и в долгосрочной (на 2029 год) перспективах.
Все три названных вида данных Минтруд планирует использовать для расчета двух типов показателей, характеризующих потребность экономики в кадрах. Первый — общая кадровая потребность. Он обозначает численность работников, занятых на рабочих местах и на работах, необходимых для обеспечения «прогнозируемых объемов производства валовой добавленной стоимости с учетом планируемого изменения производительности труда». Второй тип показателя — замещающая кадровая потребность. Он обозначает численность работников, необходимых для замены тех, кто постепенно выходит на пенсию, а также для работы на новых рабочих местах. Рассчитывать оба эти показателя ведомство предлагает по формулам сначала для всей страны, потом последовательно для отдельных регионов и групп профессий.
Как указывает в своем письме Минтруд, ведомство уже согласовало проект методики с различными ведомствами, а также с бизнес-объединениями и отраслевыми организациями, частично учтя в текущей версии полученные замечания.
«Мы согласовали проект методики, добавив несколько замечаний, в частности по срокам, в которые можно будет корректировать создаваемый в будущем кадровый прогноз», — сообщил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.
Руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников отмечает наличие ограничений предлагаемой методики. По его словам, «они преимущественно обусловлены принципиальной нехваткой данных, включая ограничения одного из основных источников — “Обследования рабочей силы” Росстата. При этом, судя по тексту проекта Методики, ее разработчики этих ограничений не учитывают».
Отметим, что потребность кадровой методики Минтруда в более детальных или в новых данных о состоянии рынка труда РФ в перспективе может привести к изменениям методов работы Росстата. Необходимость кадрового прогнозирования дает еще один аргумент для развития мощностей статистического ведомства, также, впрочем, как и для дальнейшего расширения сбора необходимых данных самим Минтрудом и Федеральной налоговой службой.