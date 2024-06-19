Кому повысят пенсии с 1 июля 2024 года

Повышение размера выплачиваемой пенсии зависит от многих обстоятельств и происходит, как правило, с первого числа месяца, следующего за периодом, в котором у гражданина появилось право на увеличение сумм выплат. Не будет исключением и июль этого года. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Так, размер пенсионных выплат вырастет для тех граждан, кто вышел на пенсию, но продолжал работать. В случае их увольнения с работы в июне Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает их страховые пенсии.
Индексация пройдет с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы, поясняет юрист.
Кроме того, также автоматически, за счет фиксированной выплаты на 8 134 рубля, будет повышена пенсия для тех россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, а также тех, кто получил в июне первую группу инвалидности.
«Важно учитывать, что надбавка будет выплачена пропорционально количеству дней, прошедших с даты рождения гражданина или получения им первой группы инвалидности», — отметил эксперт.
Также Соловьев напомнил, что следующая ожидаемая индексация страховых пенсий произойдет 1 августа этого года, а увеличение военных пенсий — с 1 октября.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева