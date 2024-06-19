Кому повысят пенсии с 1 июля 2024 года

Повышение размера выплачиваемой пенсии зависит от многих обстоятельств и происходит, как правило, с первого числа месяца, следующего за периодом, в котором у гражданина появилось право на увеличение сумм выплат. Не будет исключением и июль этого года. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.