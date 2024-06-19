Как будет формироваться курс рубля в новой реальности

До 12 июня 2024 года отследить актуальные курсы доллара и евро можно было на Московской бирже. Данные предоставлялись в реальном времени в рабочие дни. Начиная с 13 июня официальный курс доллара и евро доступен только на сайте Банка России. Он, как и раньше, публикуется раз в день. До 15:30 мск текущего дня ЦБ собирает данные, а в районе 17:00 мск публикует информацию об официальном курсе американской и европейской валют на следующий день. То есть, например, 18 июня регулятор рассчитывает и публикует курс, который будет действовать 19 июня, и так далее. Этот курс используется для официальных расчетов, например для налогов, пошлин, в рамках судебного делопроизводства, для статистики и т. д. У участников экономической деятельности нет обязанности заключать сделки только по официальному курсу.