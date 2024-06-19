Банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку

В пресс-центре МТС Банка РБК сообщили, что ипотека не является ключевым продуктом в его стратегии. «Ипотека с господдержкой заканчивается 1 июля 2024 года. Сейчас уже нет практического смысла принимать новые заявки от клиентов, так как банку нужно время, чтобы одобрить заявку, подобрать объект клиенту и вывести его на сделку. Банк сейчас уже сформировал пул клиентов, которые до конца июня выйдут на сделку по данной программе по ранее одобренным заявкам», — указали в МТС Банке. В call-центре Почта Банка информацию о прекращении приема заявок по одной из льготных программ не подтвердили.