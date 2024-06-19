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Банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку

Несколько крупных банков перестали принимать заявки на льготную ипотеку, заметил РБК. Участники рынка купируют спрос на кредиты перед завершением массовых госпрограмм 1 июля.

Источник: РИА "Новости"

С 18 июня такое решение по льготной ипотеке под 8% принял Промсвязьбанк (ПСБ), ранее на это пошли банк «Россия» и «Ак Барс», сообщили РБК представители служб поддержки кредитных организаций. В пресс-службе ПСБ информацию подтвердили. Банк «Россия» и «Ак Барс» не ответили на запросы РБК.

Информация об остановке приема заявок на льготные ссуды в отдельных банках появилась в телеграм-канале «Ипотека и недвижимость». Там сообщалось, что с 19 июня обращения за семейной и льготной ипотекой перестанет обрабатывать МТС-Банк, а с 21 июня — Почта Банк (речь идет программе «Льготная ипотека на покупку дома», ИЖС).

В пресс-центре МТС Банка РБК сообщили, что ипотека не является ключевым продуктом в его стратегии. «Ипотека с господдержкой заканчивается 1 июля 2024 года. Сейчас уже нет практического смысла принимать новые заявки от клиентов, так как банку нужно время, чтобы одобрить заявку, подобрать объект клиенту и вывести его на сделку. Банк сейчас уже сформировал пул клиентов, которые до конца июня выйдут на сделку по данной программе по ранее одобренным заявкам», — указали в МТС Банке. В call-центре Почта Банка информацию о прекращении приема заявок по одной из льготных программ не подтвердили.

По данным канала «Ипотека и недвижимость», Альфа-банк уведомил клиентов, что заявки на льготные кредиты на покупку дома, поданные после 17 июня, «с высокой долей вероятности не успеют выйти на сделку». Представитель службы поддержки кредитной организации в разговоре с корреспондентом РБК не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«В мае мы наблюдали сезонный всплеск спроса на ипотеку по программе ИЖС (индивидуального жилищного строительства). Рядовая практика — когда банк заранее предупреждает выборочных партнеров о чуть более длительных сроках рассмотрения заявок на ипотеку. Это не связано с лимитами банка. На текущий момент прием заявок продолжается — как по этой, так и по другим программам», — сообщил представитель Альфа-банка.

РБК направил запросы другим крупным игрокам на рынке ипотеки.

Что будет с льготной ипотекой в России после 1 июля

Массовые госпрограммы в сегменте ипотеки заработали в России весной 2020 года — это были кредиты для покупки жилья на первичном рынке (сейчас выдается по ставке не выше 8%) и семейная ипотека (ставка до 6%). Программы не раз продлевались, хотя против этого выступал Центробанк. Кроме того, из-за роста ставок в России увеличивались расходы бюджета на выплату субсидий банкам, выдающим такие ссуды. С осени 2023 года правительство стало ужесточать условия по госпрограммам, а весной этого года власти пришли к консенсусу, что массовая программа льготной ипотеки под 8% должна завершиться 1 июля.

Семейная ипотека, действующая до этого же срока, тоже перестанет существовать в текущем виде. Ее планируется продлить до 2030 года, но ставка 6% сохранится только для семей с детьми до 6 лет и жителей малых городов.

Для остальных заемщиков с детьми стоимость кредитов с господдержкой может быть увеличена до 12%, заявляли в Минфине. Окончательное решение еще не принято.

Почему банки готовы сворачивать льготную ипотеку уже сейчас

В Промсвязьбанке решение остановить прием заявок на льготную ипотеку под 8% связали с завершением программы. Сотрудник службы поддержки банка «Россия» сказал, что чисто технически клиенты могут подать заявку на ипотечный кредит, но стандартный срок рассмотрения обращений составляет до 14 дней, и удовлетворена такая заявка не будет. «Мы не можем обещать, что подпишем [сделку], что уложимся по времени, так как программа действует до 1 июля», — пояснил он.

В большинстве банков цикл ипотечной сделки — от заполнения заявки, одобрения, сбора документов и подписания договора — составляет в среднем один месяц, отмечает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Риск, что клиенты не успеют завершить начатое до 1 июля, действительно есть, и банки стараются его предотвратить, поясняет эксперт.

«Вероятнее всего, в преддверии закрытия программы на нее настолько высокий спрос, что лимиты могли либо исчерпаться уже в середине месяца, либо банки планируют что они исчерпаются в ближайшие дни», — добавляет директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

По данным «Дом.РФ», в январе—марте 2024 года банки предоставили россиянам 288 тыс. ипотечных ссуд на 1,1 трлн руб. Почти половина кредитов была оформлена по льготным программам, а доля льготной ипотеки в общем объеме выдач достигла 63,6% (0,7 трлн руб.). В апреле спрос на кредиты еще вырос, выдачи составили 350 млрд руб., сообщал ЦБ. Данных за май и июнь еще нет, но раньше на ожиданиях сворачивания программ выдачи льготных кредитов достигали рекорда.

Еще один фактор — исчерпание лимитов. «По мере реализации льготных программ правительство увеличивает лимиты выдачи ипотеки по каждой из программ с господдержкой, затем “Дом.РФ” распределяет средства между банками-кредиторами на основе поданных заявок пропорционально заявленному объему требований. В рамках данных лимитов кредитные организации получают возмещение льготной ставки от государства», — объясняет действие механизма младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, банки «близки к исчерпанию лимитов» по основным видам ипотеки.

Остановка приема заявок на новые кредиты позволяет купировать спрос и дальнейшие выдачи, соглашается Солдатенкова. Она ожидает, что и другие игроки в ближайшие дни закроют прием заявок на льготные кредиты.