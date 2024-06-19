Банкам компенсируют потери от списания процентов по кредитам военных

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает участников боевых действий на Украине от уплаты процентов по кредитам и займам, скопившихся за время кредитных каникул. Согласно одобренным поправкам, проценты, начисленные во время кредитных каникул, спишут. Если же часть процентов уже была выплачена, то эти средства направят в зачет погашения основного долга или других обязательств.