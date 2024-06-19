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Банкам компенсируют потери от списания процентов по кредитам военных

Правительство России определило порядок компенсации финансовым организацям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военнослужащих. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства, речь идет о недополученных доходах по договорам, заключенным с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, с другими участниками спецоперации, а также с членами их семей. Для возмещения этих средств будет выделено 5,7 млрд руб. из резервного фонда правительства.

Источник: Агентство «Москва»

Отмечается, что кредитные каникулы для этой категории граждан начали действовать в октябре 2022 года. Кредитные каникулы действуют до 31 декабря 2024 года. На время их работы приостанавливаются все платежи по кредитам или займам для военных-заемщиков, участвующих в специальной военной операции.

В документе также говорится, что, согласно правилам для получения компенсации, банки и другие организации должны направить в уполномоченный орган «Дом.рф» сведения о договорах, заключенных с участниками СВО. Возмещение будет выплачиваться ежемесячно.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает участников боевых действий на Украине от уплаты процентов по кредитам и займам, скопившихся за время кредитных каникул. Согласно одобренным поправкам, проценты, начисленные во время кредитных каникул, спишут. Если же часть процентов уже была выплачена, то эти средства направят в зачет погашения основного долга или других обязательств.