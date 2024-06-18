Шанс остается: как российским инвесторам вытаскивать активы после новых санкций

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил процедуру разблокировки на своих счетах иностранных активов, которые купили до санкций 2022 года российские инвесторы. Это произошло после внесения 12 июня Национального российского депозитария Мосбиржи (НРД) в санкционный список Минфина США.
В 2022 году из-за западных санкций иностранные активы российских инвесторов оказались заблокированными на счетах европейских депозитариев. В ответ Россия заблокировала активы иностранных инвесторов, которые покупались на российских биржевых площадках и хранились в НРД. В 2023 году Минфин РФ предложил процедуру обмена, против которой не возражали европейские депозитарии и инвесторы.
«И хотя формально OFAC (Office of Foreign Assets Control), подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, установил двухмесячный срок для завершения всех расчетов с НРД, Euroclear уже сейчас поставил на паузу все операции с активами россиян», — сообщил Вениамин Каганов, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.
По его словам, бельгийский депозитарий ждет согласования запланированного обмена от OFAC напрямую либо через самих инвесторов, которые также могут обратиться за его получением.
Новые формулировки
«Поскольку формулировки Минфина США прямо указывают на возможность вторичных санкций, бельгийский депозитарий совершенно точно будет дожидаться получения всех возможных согласований — и от OFAC, и от своего национального регулятора — Бельгийского казначейства», — пояснил Вениамин Каганов.
Поскольку казначейство Бельгии в своем решении будет руководствоваться директивами США, то конечный срок получения Euroclear комплекта согласований зависит от них. «Может получиться, что процесс затянется больше, чем до 13 августа. И тогда перспективы вернуть активы станут совсем призрачными», — прогнозирует он.
Брокерская компания «Инвестиционная палата», выбранная организатором обмена заблокированных активов, не ожидает существенного влияния новых санкций на процесс. «НРД еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС. При этом каждый потенциальный покупатель — нерезидент самостоятельно принимает решение об участии в процессе», — сообщается в комментарии брокера.
Учет при обмене иностранных бумаг будет происходить внутри российского депозитария по российским законам.
«Покупатели — нерезиденты не взаимодействуют с НРД напрямую как на этапе выкупа, так и в последующем при переводе бумаг в иностранный депозитарий», — заявили в брокерской компании.
«Роль НРД — техническая и заключается в ведении учета операций. Расчеты денежными средствами при обмене будут происходить вне НРД», — отметили в «Инвестиционной палате», которая будет проводить процедуру обмена.
«Если это действительно так, и структура, с которой должны взаимодействовать нерезиденты в рамках обмена, не под санкциями, обмен может пройти вполне успешно», — считает эксперт по инвестициям, экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.
Для розничных инвесторов, которые подали заявки на обмен, остается лишь одна перспектива — ждать. «В лучшем случае все пройдет успешно, и они получат денежные средства взамен заблокированных активов. В худшем стечении обстоятельств замороженные активы вернутся на счета к инвесторам и они, как минимум, ничего не потеряют», — прогнозирует Ольга Гогаладзе.
По мнению экономиста, управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, история с заморозкой российских активов в Euroclear насчитывает уже третий год и послужила «хорошим уроком российским инвесторам, которые в свое время слишком активно работали на зарубежных рынках, вызывая постоянный отток средств, что негативно сказывалось как на курсе рубля, так и на рынке труда в РФ».
Проблему обмена активов, которые стали «военнопленными» противоборствующих сторон, можно решить через переговоры. «Особую роль в ускорении этого процесса должны играть Центробанк и российская дипломатия», — полагает Владимир Рожанковский.
Сбор заявок от российских инвесторов по обмену заблокированных активов стартовал в 10:00 25 марта и завершился 8 мая в 19:00. Российские инвесторы подали более 1 млн заявок, единая стартовая ставка каждого лота равна средней стоимости лота и составляет 353,1 млн рублей. В заявках российских инвесторов более 2,5 тыс. разных иностранных ценных бумаг.
Следующий этап обмена заблокированными активами — «Инвестпалата» с 3 июня до 5 июля проводится прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных Россией ценных бумаг. Окончательные расчеты в рамках обмена активами запланированы на 29 июля.
Российским инвесторам было разрешено выставить заявки для продажи заблокированных ценных бумаг на сумму не более 100 тыс. рублей через своих брокеров, доверительных управляющих или через управляющие компании паевых инвестиционных фондов. Начальная стоимость ценных бумаг определяется в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года на бирже первичного листинга.
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