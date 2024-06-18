Шанс остается: как российским инвесторам вытаскивать активы после новых санкций

По мнению экономиста, управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, история с заморозкой российских активов в Euroclear насчитывает уже третий год и послужила «хорошим уроком российским инвесторам, которые в свое время слишком активно работали на зарубежных рынках, вызывая постоянный отток средств, что негативно сказывалось как на курсе рубля, так и на рынке труда в РФ».