Риелтор ждет стабилизации цен на жилье в России во второй половине года

Как считает риелтор, по итогам года количество выдач ипотечных кредитов уменьшится почти на четверть до 1,5 миллионов (с 2 миллионов ипотек в 2023 году). Однако в 2025 году число ипотек снова начнет расти — на 13,6%, до 1,7 миллиона штук. В 2026-м он прогнозирует рост уже на 17% и выход на показатели 2023 года в 2,039 миллиона ипотек.