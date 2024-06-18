Риелтор ждет стабилизации цен на жилье в России во второй половине года

По его прогнозам, в третьем квартале цены на загородном рынке увеличатся на 6%, в четвертом — на 3%. Для сегмента аренды жилья эти показатели прибавят по 5% в каждом квартале.
В целом по 2024 году стоимость вторичной недвижимости относительно прошлого года не изменится, первичная подорожает на 8%, загородная — почти на 24%, ставки аренды подрастут на 19%, ожидает Зайцев.
«Сейчас рынку нужно будет время для адаптации под новые условия кредитования, поэтому динамика будет околонулевой. На вторичном рынке конкурировать за покупателя будут не снижением цены, а предоставлением дисконта, на первичном — рассрочками и субсидированием первоначального взноса. Цены же пока будут фиксироваться на занятых позициях. В долгосрочной же перспективе они продолжат расти на уровне инфляционных ожиданий», — пояснил он.
Как считает риелтор, по итогам года количество выдач ипотечных кредитов уменьшится почти на четверть до 1,5 миллионов (с 2 миллионов ипотек в 2023 году). Однако в 2025 году число ипотек снова начнет расти — на 13,6%, до 1,7 миллиона штук. В 2026-м он прогнозирует рост уже на 17% и выход на показатели 2023 года в 2,039 миллиона ипотек.
«Массовые льготные программы оказывают существенное влияние на уровень инфляции в стране, по мере их сокращения есть большая вероятность смягчения кредитно-денежной политики ЦБ. К тому времени рынок уже адаптируется к существующим условиям кредитования и любое снижение ипотечных ставок с прогнозируемым ростом средних заработных плат позитивно отразится на спросе, поэтому в 2025—2026 годах мы ожидаем увеличение спроса на кредиты для покупки жилья», — отметил Зайцев.