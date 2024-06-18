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Нефть. О борьбе против российского флота, ставках Уоррена Баффета и забастовках в Бразилии

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: Reuters

Нефть марки Brent вчера продемонстрировала силу, пробив 200-дневную скользящую среднюю ($83,4 за баррель). Теперь котировкам необходимо прорваться через потолок в $84,5. В последнее время актив прокладывает себе дорогу наверх большими бычьими свечами, что в целом повышает вероятность пробоя верхнего сопротивления.

Почему растет нефть? Вероятно, этому способствуют недавние решения ОПЕК+, а также продолжающееся восстановление экономики Китая.

Сегодня Американский институт нефти опубликует еженедельный прогноз по запасам нефти в США. Официальные данные EIA при этом поступят лишь в четверг, так как завтра страна будет отмечать День освобождения рабов

Новостной фон

∙ По мнению американского сланцевого гиганта EOG Resources Inc, скоординированное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ привело к балансу спроса и предложения на мировом рынке нефти.

∙ Либерийский Регистр, под чьим флагом плавает 16% мировых судов, запретил «Ингосстраху» выдавать так называемые «синие карты» — страховые сертификаты, служащие доказательством защиты от различных рисков на воде, вроде разлива нефти и столкновений с другими судами. «Синие карты» необходимы для входа в порт. Причина — недавно Великобритания ввела санкции против «Ингосстраха». По данным Bloomberg, под флагом Либерии ходят только три судна, застрахованных «Ингосстрахом», и ни одно из них не является нефтяным танкером.

∙ Дания изучает возможные меры, которые могут помешать российскому теневому флоту перевозить нефть через Балтийское море. Около трети своего морского экспорта, или 1,5% мировых поставок, Россия отправляет через датские проливы. Беспрепятственный проход судов через воды Дании был гарантирован Копенгагенским договором 1857 года, который остается действительным и юридически обязательным.

∙ Венесуэла рассматривает предложение продлить сотрудничество местной нефтяной компании PSVSA с американской Chevron до 2047 года. Все это происходит на фоне очередной волны ужесточения американских санкций против страны. Chevron при этом получила от властей США разрешение продолжить деятельность в Венесуэле.

∙ Хедж-фонды и другие финансовые управляющие приобрели на прошлой неделе нефтяных фьючерсов и опционов на 80 миллионов баррелей.

∙ Рост мировых поставок нефти замедлится в 2024 году, а сокращение добычи все еще возможно в 2025 году — к такому выводу пришли в консалтинговой компании Rystad Energy, сославшись на политику ОПЕК+ и прогнозы по мировому спросу.

∙ В Бразилии бастуют работники нефтегазового сектора — требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Ситуация ведет к сокращению добычи нефти в стране примерно на 80 000 баррелей в сутки.

∙ Berkshire Hathaway Inc, возглавляемая миллиардером Уорреном Баффетом, довела свою долю в Occidental Petroleum почти до 29%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».