Нефть. О борьбе против российского флота, ставках Уоррена Баффета и забастовках в Бразилии

∙ Либерийский Регистр, под чьим флагом плавает 16% мировых судов, запретил «Ингосстраху» выдавать так называемые «синие карты» — страховые сертификаты, служащие доказательством защиты от различных рисков на воде, вроде разлива нефти и столкновений с другими судами. «Синие карты» необходимы для входа в порт. Причина — недавно Великобритания ввела санкции против «Ингосстраха». По данным Bloomberg, под флагом Либерии ходят только три судна, застрахованных «Ингосстрахом», и ни одно из них не является нефтяным танкером.